美股盤後》美股由紅翻黑收低 台積電ADR大漲3.37％

〔即時新聞／綜合報導〕美國股市週三（11日）全數收低，道瓊工業指數在1月就業報告優於預期後一度大漲逾300點，但隨著市場下修聯準會（Fed）降息機率、推升美債殖利率，三大指數終場由紅翻黑，道瓊也結束連3日漲勢。

綜合媒體報導，道瓊週三收跌超66點，標普500指數幾乎持平，微跌不到0.01%，那斯達克指數下跌0.16%。

焦點個股方面，NYSE FANG+指數中的科技5大巨頭走勢分歧。Meta（META-US）跌0.30%；蘋果（AAPL-US）漲0.67%；Alphabet（GOOGL-US）下跌2.39%；微軟（MSFT-US）下跌2.15%；亞馬遜（AMZN-US）下跌1.39%。

費半成分股多數收紅。AMD（AMD-US）持平；博通（AVGO-US）漲0.68%；輝達（NVDA-US）上漲0.80%；應用材料（AMAT-US）大漲3.29%；高通（QCOM-US）上漲0.68%；美光（MU-US）飆漲9.94%。

台股ADR全面走揚。台積電ADR（TSM-US）大漲3.37%；日月光ADR（ASX-US）大漲5.56%；聯電ADR（UMC-US）上漲3.94%；中華電信ADR（CHT-US）漲0.74%。

美股道瓊指數下跌66.74點或0.13% ，收50121.40點。

那斯達克指數下跌36.007點或0.16%，收23066.467點。

標準普爾500指數下跌0.34點或0.00% ，收6941.47點。

費城半導體指數大跌184.73點或2.28%，收8291.86點。

NYSE FANG+指數下跌125.67點或0.85%，收14646.83點。

