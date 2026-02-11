美1月新增13萬就業人口太強勁 Fed降息前景轉黯淡

美國1月新增13萬非農就業人口。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕2026年伊始，遠較預期強勁的就業成長，緩和了對美國勞動市場狀況的疑慮，並使聯準會（Fed）今年恐更難應美國總統川普要求，推進降息週期。

美國勞工部統計局（BLS）11日公布，1月新增13萬非農就業人口，遠高於道瓊預期的新增5.5萬人，以及經季節性調整而下修的去年12月新增4.8萬人；失業率降至4.3%，低於前1月以及預期的4.4%。涵蓋怯志者（discouraged workers）以及經濟因素而從事兼職工作的更廣泛指標則降至8%，較上1月下降0.4個百分點。

美國海軍聯邦信用合作社首席經濟學家隆恩（Heather Long）說，1月出乎意料強勁的新增就業，主要是由醫療照護與社會協助工作驅動，「但這足以穩定就業市場，讓失業率微幅下降，儘管大部分的就業市場停滯，但趨於穩定，一年開始，這是令人鼓舞的消息，尤其是去年出現招聘衰退跡象」。

數據顯示，1月平均時薪月增0.4%，高於預期0.1個百分點，年增3.7%，符合預期。

CNBC報導，在私人企業紛紛宣布裁員計畫，以及開缺縮減後，華爾街對這份報告持低迷預期，甚至白宮官員、比如國家經濟委員會主任哈塞特在報告出爐前，也試圖降低期待，他警告，由於勞動力成長放緩，未來幾個月的新增就業恐降低。

Quilter投資策略師詹姆斯（Lindsay James）指出，該報告可能使聯準會持續維持利率不變，直至有數據顯示需要採取其他補救措施為止，而隨著美國總統川普一再要求短期內降息，這可能使聯準會候任主席華許面臨壓力。聯準會上月維持基準利率3.5%至3.75%區間不變。

