這國的男廁沒有常見的「那玩意兒」！造成大排隊 日本記者驚嘆不愧是石油大國！

旅遊記者拍照指出，一間男廁只有兩個隔間，他詢問，這到底是怎麼回事？為什麼沙烏地阿拉伯是唯一沒有小便區的國家？（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕全球各地的活動場地和體育場公共廁所外，經常可看到排隊人潮，尤其是女性洗手間，男性則比較沒有排隊的困擾。一名日本記者到沙烏地阿拉伯後，驚訝的發現男廁裡沒有日本和許多國家常見的「那玩意兒」！他驚歎「不愧是石油大國」。

柳澤幸雄是一位常駐澳洲、週遊世界的記者。他在日媒DIME雜誌撰文，最近在沙烏地阿拉伯參加「TOURISE」全球旅遊業大會時，遇到男廁所排隊的情況。該大會有超過9000名與會者，女洗手間外卻沒有排隊。這是怎麼回事呢？

請繼續往下閱讀...

男廁外排起了長隊。這背後令人意想不到的原因是什麼？

即使考慮到男性參加人數與女性參加人數的比例約為2:1，這種情況在日本並不常見。原因在於……，男廁裡沒有站立小便區。換句話說，男廁和女廁一樣，只有一排隔間。

由於男性參加人數是女性的兩倍，男廁自然也更加擁擠。而這並非大型比賽場所獨有的問題，連大型商業場所和飯店大廳的男廁也常常缺少小便區！

身為旅遊記者，柳澤幸雄自2024年新冠疫情結束以來，走遍世界各地，包括目前居住的澳洲、祖國日本，以及阿聯、德國、奧地利、瑞士、芬蘭、波蘭、捷克、新加坡、斐濟、加拿大和智利。然而，這卻是他第一次遇到男廁沒有小便區的情況。

他拍照指出一間男廁也只有兩個隔間。這到底是怎麼回事？為什麼沙烏地阿拉伯是唯一沒有小便區的國家？

他迅速從旅行記者變成了廁所記者，詢問幾位沙烏地阿拉伯人。當然，這僅限於男性。然而，得到的答案卻只有這一個：「嗯，我從出生起就是這樣，所以如果你問我為什麼…」這幾乎是所有人的共識。

記者問：「沒有小便區你不覺得不方便嗎？」沙烏地阿拉伯民眾回答：「嗯，我從出生起就是這樣……」。

問這個問題本身就很失禮。記者問的四個人中，有兩個去過國外，甚至去過「有小便區的男廁」。但他們說：「即使我想小便，我還是會排隊去私人包間。」 正如俗語所說：「孩子的性格在三歲前就定型了。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法