7檔半導體、科技ETF 績效大漲逾6成完勝大盤

投信業者建議，分批布局台股半導體型、科技型ETF，透過ETF分散成分股配置，鎖定在不同科技次產業中賺輪動財。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台股今（11日）大漲漂亮封關，根據CMoney統計，台股加權股價指數含息報酬達42.85%，尤其，台股原型ETF中，金蛇年表現最好的績效「前10強」，漲勢更為兇猛，包括：「野村臺灣新科技50」、「新光臺灣半導體30」，分別奪下69.08%、67.51%，拿下金蛇年台股原型ETF績效表現冠、亞軍。

含息報酬前10強名單出爐，半導體型、科技型ETF脫穎而出，強壓市值型。金蛇年台股ETF漲勢驚人，根據CMoney統計，台股在金蛇年期間（2025/1/22~2026/2/11），加權股價指數含息報酬率有42.85%，其中，權王台積電同期表現更大漲71.48%，帶動高含積量台股ETF股價成長。

請繼續往下閱讀...

根據統計，共計有野村臺灣新科技50（00935）、新光臺灣半導體30（00904）、台新臺灣IC設計（00947）、富邦科技（0052）、中信小資高價30（00894）、國泰台灣科技龍頭（00881）以及元大電子（0053）等7檔，績效大漲逾6成超越大盤表現；至於市值型ETF龍頭元大台灣50（0050），金蛇年也有56.66%的表現。

「蛇年台股完美封關，全年瘋漲10080點，創近年之最，且漲勢全集中權值股、高價股」。對此，新光臺灣半導體30 ETF經理人詹佳峯表示，權值王台積電盤中，以1925元再創新天價，若統計至封關日，股價超過千元的千金股，亦高達33檔，顯示台股儘管進入農曆年假封關期間，在台積電的領軍下，大盤第一季回檔空間有限。

詹佳峯直言，偏多架構不變，行情有望延續，投資人與其追逐個股表現，因此，可以利用台股半導體、科技ETF、鎖定績優個股「以逸待勞」，利用台股年後類股輪漲攻勢下，完整掌握利基族群、多頭瘋馬行情表現。

分析師表示，農曆年後台股開市，機構法人資金將重新整隊，由AI導致的全球產能供給缺口，短期仍無法補上，預估貫穿2026全年缺貨漲價題材的半導體DRAM、NAND兩大記憶體族群、及搭配台積電資本支出持續成長、CoWoS等長線產能持續擴張的先進封裝（Advance Packaging）族群，2026年多頭趨勢難以撼動。

另外，在AI驅動下，台積電已成功將「技術領先」的高競爭門檻，轉化為公司高毛利與高現金流量，詹佳峯認為，隨著台積電3奈米製程持續放量、2奈米於2026年啟動量產，並搭配CoWoS等先進封裝需求長期擴張，市場已普遍看好台積未來前景，成長曲線不再受限於單一產品循環，而是進入AI半導體產業呈結構性上升的新階段，帶動台灣半導體產業鏈，持續炙手可熱，相關企業獲利將迎來倍數成長的結構性成長潛力。

台新投信建議，投資人年後投資台股，與其追求個股超額報酬表現，但股價易受行情震盪影響、增加投資波動風險，不如趁年獎獎金或領紅包錢後，分批布局台股半導體型、科技型ETF，透過ETF分散成分股配置，還能鎖定在不同科技次產業中賺輪動財，中長期績效表現值得期待。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法