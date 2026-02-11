每天1萬名遊客！大家都在爭相品嚐「美味的烤地瓜」

日本千葉市清晨聚集了大量人群，排起長隊。每天約有1萬名遊客，大家都在爭相品嚐「美味的烤地瓜」！（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕在日本千葉市，清晨聚集了大量人群，排起了長隊。每天約有1萬名遊客，大家都在爭相品嚐「美味的烤地瓜」！

一場人氣盛會預計將在五天內吸引五萬名遊客。一位排在隊伍最前面的遊客（來自埼玉縣）說：「我今天早上八點前就冒雨開車來了，太興奮了！好期待啊！肯定能暖暖身子。」

「2026冬季地瓜博覽會」自11日起在千葉縣幕張國際展覽中心舉行。這是該活動首次在冬季室內舉辦，來自全國各地的31家店鋪齊聚一堂，帶來琳瑯滿目的美味紅薯佳餚。紅薯在秋天收穫，據說二月左右最為香甜。民眾可以品嚐並比較來自全國各地不同品種的紅薯。

大人們飛奔，孩子們蹦蹦跳跳，這條長龍的盡頭究竟是什麼呢？答案是：經典的冬季美食！熱氣騰騰、鬆軟可口的烤地瓜。

一對30多歲的夫婦排在隊伍的最前面，他們手寫了一份購物清單。 他們說：「這是成功的秘訣」。他們花了1500日圓買了一張預售票，可以提前30分鐘入場。有些人握著一張1萬日圓的鈔票，飛奔到店門口，力爭成為第一批顧客。

民眾小野表示，他是第一個到達會場的，主要目標是購買絲滑甜薯，這是一種產自茨城縣的甜薯，曾兩次獲得烤甜薯大賽冠軍。這家店裡還能買到一種產自鹿兒島縣的稀有紫色品種甜薯。第一批到達的夫婦逛了好幾家店，買了一大堆甜薯製品。他們說 ：「我們差點買太多了」；「很有成就感」。他們還說，「甜薯可以冷凍保存，所以我們可以慢慢吃。」

