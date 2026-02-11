又要退群？彭博：川普私下評估退出美加墨貿易協定

傳出川普私下考慮退出美加墨貿易協定。（美聯社）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博報導，知情人士透露，美國總統川普私下考慮退出北美貿易協定，此舉為美國、加拿大與墨西哥針對該協議未來的重新磋商，進一步增添不確定性。

知情者說，川普詢問幕僚，為什麼他不應該退出這項他第一任期時簽署的協定，但川普沒有明確表示他會這麼做。一名白宮官員指出，川普是最終決定者，他始終為美國人民尋求更好的協議。該名官員也指出，在川普正式宣佈前，任何可能行動的討論只是毫無根據的臆測。

美國貿易代表署（USTR）一名官員表示，2019年橡皮圖章式的認可不符合國家利益，政府計畫保留川普的選擇權，並透過談判解決已發現的議題。

美加墨協定（USMCA）在7月1日可能續簽前，將進行強制性審查，過去該程序被認為是慣例，如今卻演變成充滿爭議的談判。川普要求墨西哥與加拿大做出額外的貿易讓步，並施壓兩國解決不相關的議題，包括移民、毒品走私與防衛等。

如果美加墨同意續簽，該協議將再實施16年，如果續簽破局，將啟動年度審查，為期10年，直至2036年協定到期為止，簽署國可以提前6個月宣佈退出意向。

相關舉措將動搖全球最大貿易關係之一的根基，該協議涵蓋2兆美元的服貿與貨貿，即使是美國退出的威脅，也將加劇投資人與全球領導人的不確定感。

美國商業團體與國會議員幾乎篤定反對退出，關稅升高的前景也將加劇美國消費者的可負擔疑慮，美國11月將舉行期中大選，川普的共和黨已面臨保住國會控制權的嚴峻挑戰。

