Costco資深會員分享10款商品 大量購買還能省錢

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）以大量包裝的超值優惠和琳瑯滿目的商品聞名，《商業內幕》報導，一名資深會員Rebecca Kaplan分享，儘管家中只有2個人，但大量採買Costco商品反而更省錢，以下這10樣商品，幾乎每次都會出現在購物車裡。

1.科克蘭衛生紙是必買品：住家附近的超市，紙類用品價格不便宜，但在Costco通常划算許多。雖然知道買知名品牌衛生紙會花多點錢，但只會選擇這款。

2.雞蛋在Costco真的很划算：先前雞蛋平均價格飆升創新高，Rebecca Kaplan就選擇轉向Costco尋找更便宜的選擇。

3.洗衣精一定會補貨：洗衣精也是固定清單之一，Costco 有各種品牌，包括有敏感肌膚配方。

4.洗碗機清潔劑也很划算：Rebecca Kaplan也會在Costco補充洗碗機清潔劑，通常有液體和膠囊兩種形式。

5.雞塊一定會進購物車：Rebecca Kaplan一週會吃好幾次雞塊，喜歡用烤箱烤Dino Buddies雞塊，搭配白飯或義大利麵。

6.科克蘭鮪魚罐頭：Rebecca Kaplan的丈夫很愛吃鮪魚罐頭，還說科克蘭比其他品牌更好吃。他會拌美乃滋做成三明治，或搭配餅乾單吃。

7.總會逛逛有趣的飲料：飲料也是常買的商品之一。

8.白吐司也是必備：幾乎每天午餐都吃花生醬三明治，所以吐司消耗得很快。Costco有Pepperidge Farm白吐司兩入裝，幾乎等於其他超市一條的價格。

9.喜歡尋找新品與季節限定商品：購物選擇有時取決於當季的商品種類，有時則取決於有哪些新奇商品有貨。這次購物，就順便買了幾根Reese's的One品牌蛋白棒。

10.Brami高蛋白義大利麵很好吃：Costco有販售大包裝的Brami高蛋白義大利麵，是一大福音。Rebecca Kaplan說這是吃過味道最好、口感最接近一般義大利麵的高蛋白版本。

