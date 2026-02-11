櫻桃甜甜價爽吃！台灣1月狂砸11億從智利掃貨、年增近9成

今年1月台灣從智利進口的櫻桃顯著增加。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕智利櫻桃價格比往年實惠，台灣進口量激增，根據農業部最新統計，今年1月從智利櫻桃進口量年增108%，來到6082公噸；進口額則為3537萬美元（約台幣11.1億），較2025年同期激增86%，相當驚人。

智利櫻桃2025/26產季價格走跌，特別是輸往中國的價格大暴跌，輸往台灣的價格也比以往實惠，進口顯著增加。

根據農業部最新統計，2026年1月新鮮櫻桃進口量為7288公噸，較去年同期增加47.8%；進口額為5462萬美元（約台幣17.2億），僅較去年同期微增4.7%，進口額增幅遠遠低於進口量，顯見價格下跌。

1月新鮮櫻桃最大來源國是智利，進口量達6082公噸，占總進口量的83%，比去年同期狂增108%。單月進口額為3537萬美元，較去年同期增加86%。

第二及第三大新鮮櫻桃來源國分別是紐西蘭及澳洲，其中紐西蘭進口量905公噸，比去年同期減少41%，進口額為1473萬美元（約台幣4.6億），年減44%。澳洲進口量301公噸，年減36%；進口額為451萬美元（約台幣1.4億），年減32%。

目前春節將近，櫻桃色澤討喜，但智利櫻桃並未因節日到來上漲，近日傳統市場零售價每台斤約200-220元左右，若整箱購買2.5公斤裝更便宜，大約800-850元就可買到，平均每台斤落在192元至204元。

