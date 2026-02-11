金價漲至6000美元「合情合理」！歐洲銀行巨擘總監分析「金銀比價」與風險

法國巴黎銀行商品策略總監戴維·威爾遜David Wilson表示，到今年年底，黃金價格可能會攀升至每盎司6000美元。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕歐元區存款額最大的法國巴黎銀行主管表示，黃金價格將達到每盎司6000美元，上漲「合情合理」。

法國巴黎銀行商品策略總監戴維·威爾遜David Wilson表示，到今年年底，黃金價格可能會攀升至每盎司6000美元，隨著宏觀經濟和地緣政治風險的持續，金銀比價也將上升。

他表示，雖然金銀比價仍低於1980年代的兩年平均水平，但已經反彈。他認為兩者之間仍然存在進一步脫節的空間」，他說：「對我來說，黃金的優勢在於它能提供白銀無法提供的那種風險保護。」

黃金前景也受到各國央行持續購金的支撐，包括波蘭上月宣布將再購入150噸黃金，波蘭是去年最大的黃金買家。威爾遜還補充說，黃金ETF的資金流入也保持穩定，僅在上週的調整期間出現短暫下降後回升。

包括德意志銀行和高盛集團在內的許多銀行和資產管理公司都看好黃金價格，認為其將因這些長期需求驅動因素而復甦。為了凸顯官方需求的強勁勢頭，中國央行在1月將黃金購買計畫延長至第15個月。

同時，白銀在過去幾個月經歷了劇烈波動，主要由亞洲地區強勁的實物買盤推動。然而，隨著金屬供應流入歐洲和亞洲，實體市場目前已出現疲軟跡象。威爾遜認為，即將到來的農曆新年假期可能會進一步抑制中國對白銀的需求。

黃金價格11日小幅上漲、守住每盎司5000美元（約新台幣15.7萬）大關，目前各大銀行仍對金價在2026年的走勢持樂觀態度。

