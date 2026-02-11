基隆河油污補償用戶洗水塔、減免水費 台水賠付約2981萬元

基隆河去年11月發生油污事件，汐止、基隆供水地區受影響戶約為18.4萬戶。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕基隆河去年11月發生油污事件，汐止、基隆供水地區受影響戶約為18.4萬戶，台水啟動受影響戶水費擴大減免半個月，並補貼水塔清洗費用。台水今指出，用水戶補償金額合計約2981萬元。

去年基隆河八堵抽水站發現油污，台水為確保供水水質不受影響，第一時間完成水源切換、淨水設施調整與水質監測等應變作業。同時為協助受影響用戶，台水成立「馬上辦服務中心」，主動辦理水費減免半個月。

台水今表示， 截至本月10日止服務中心總計運作64天，期間專案受理水塔清洗補償、水費減免等案件，協助用戶簡化流程，相關服務總計達2433件，目前已完成階段性任務。

台水統計，汐止、基隆受影響用戶18萬4418戶，水費減免金額約1954.3萬元；清洗水塔補償1608件，金額約1206.8萬元；合計補償費約2981萬元。

台水多次表示，台水同為受害者，自事件發生第一時間啟動緊急處置程序，並全力配合環保及司法單位追查污染源頭，期盼污染者能儘速依法究責，以保障公共水源安全。

台水亦強調，污染公共水源、影響民生用水的行為，性質重大，絕不能輕縱，已向警方報案，盼司法追緝污染行為人，呼籲針對污染者採取最嚴厲的法律處分，至於減收及相關費用將配合地檢署偵辦結果向污染者求償。

