聯邦快遞募集捐贈近2500公斤物資 給予需要人士

為展現對社區支持的堅定承諾，聯邦快遞員工總計超過900名、投入超過750小時的志工服務，募集並捐贈近2500公斤的生活必需品。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕FedEx聯邦快遞亞太志工動員擴大，以行動支持弱勢社群。聯邦快遞今天表示，為展現對社區支持的堅定承諾，總計超過900名聯邦快遞員工、投入超過750小時的志工服務，募集並捐贈近2500公斤（超過5500磅）的生活必需品；若與去年相比，志工參與人數增長了13%。

其中，聯邦快遞透過與超過15家非營利組織合作，本次行動已惠及超350人，包括兒童、老年人及其他弱勢團體。

這項物資捐贈活動為每年「聯邦快遞關愛行動——紫色愛心袋」的重要環節，該計畫於2025年10月至12月 31 日間進行，目地在讓聯邦快遞員工能發揮自身影響力，支持在地非營利組織。

來自亞太地區 10 個市場的聯邦快遞志工，包括台灣、澳洲、中國、日本、馬來西亞、菲律賓、新加坡、韓國、泰國和越南，均積極參與此次活動。

根據統計，在2025財年，聯邦快遞在全球向非營利組織捐贈了5550萬美元，團隊成員貢獻了超過8萬1000小時的志工服務，並運用其全球網路快速且可靠地為有需要的社區提供關鍵的災難救援。

今年聯邦快遞團隊成員再度跨區域集結，組成不同規模的團隊。團隊成員確保這些貢獻能產生實質影響，服務內容包括支援患有白血病的兒童、提供教育物資，以及協助受自然災害影響的家庭和個人。每個團隊都與各自選定的慈善機構合作，募集包括包裝食品、書籍、玩具、禦寒衣物及衛生包等必需品。這些捐贈物資皆裝在象徵關懷與同理心的「聯邦快遞關愛行動」的紫色愛心袋中送達。

在台灣，近百名聯邦快遞志工攜手 2 個非營利組織合作，集結並捐贈約700公斤的生活必需品。此次捐贈物資內容多元，除基本生活用品外，也包含足球、跳棋、魔術方塊等益智與休閒用品，回應不同年齡層受助者的實際需求。透過精準對接所需資源，協助受助者提升生活品質，更有餘裕應對日常生活中的各項挑戰。

聯邦快遞台灣區總經理蘇智民表示，聯邦快遞長期深耕在地社區，持續透過實際行動創造正向影響。紫色愛心袋計畫，讓我們在日常營運之外，有機會為需要幫助的人們帶來改變。他強調，今年我們將關懷焦點放在台灣的弱勢家庭與兒童，透過提供實用的生活物資，希望在寒冬中為他們帶來溫暖與支持。

作為聯邦快遞關愛行動的一部分，全球團隊成員受邀共同參與，在全年投入無數的志工服務。每年聯邦快遞關愛行動都會推動慈善捐贈、員工志工服務以及公益運輸服務，以支援團隊成員生活、工作所在的社區。

