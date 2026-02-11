台灣人逐漸不愛去！中國遊客最多的東南亞國家是這國 最新前五排名曝

隨著中國遊客湧入，最新數據顯示，越南成為東南亞國家中最多中國遊客主要目的地，預計吸引520萬遊客造訪。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕2025年，隨著航班增多，需求增加，越南成為東南亞國家中最多中國遊客主要目的地，預計吸引520萬遊客造訪。中國遊客最喜歡去的東南亞國家依序為越南、馬來西亞、泰國、新加坡和印尼。

而隨著中國遊客湧入，最新數據也顯示，1月份台灣到越南旅遊的人數大減至10.1萬人，在外國人赴越南人數的排名從第3位下滑至第6位。

去年，河內與寧波、成都、上海、西安等中國城市之間開通了多條新的直航航線，讓中越兩國之間的旅行更加便利。

根據東南亞各國旅遊部門的數據，馬來西亞以470萬中國遊客位居第二，主要是其靈活的免簽政策。馬來西亞內政部長拿督斯里賽夫丁·納蘇蒂安·伊斯梅爾（Saifuddin Nasution bin Ismail）表示，去年政府宣布將中國遊客的免簽政策延長五年，並可選擇再延長五年至2036年。

泰國曾是東南亞最受中國遊客歡迎的旅遊目的地，如今由於中國演員在今年1月被綁架後引發的安全問題，中國遊客數量已降至第三位，達到447萬人次。

新加坡自2024年起免除中國遊客的簽證，中國遊客人數為310萬，排名第四。

東南亞最大的經濟體印尼在2025年迎來了來自中國的遊客數量大幅增長，入境遊客人數達到134萬人次，創六年來新高。

