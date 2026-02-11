接軌國際防武擴 經部公告先進半導體設備3類出口納管

經濟部修正出口管制清單，新增先進半導體設備、量子電腦等18項高科技設備。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部貿易署今（11）日正式公告修正戰略性高科技貨品出口管制清單，新增管制項目共18項，包括高階3D列印設備、先進半導體設備、量子電腦等3類，經濟部強調，納管並不等於禁止出口，廠商若要出口，須事先向貿易署申辦戰略性高科技貨品輸出許可。

經濟部依《貿易法》第13條第3項修正戰略性高科技貨品出口管制清單，在去年11月已預告修正，預告期滿後今正式公告；本次新增高科技管制項目共計18項，涵蓋「高階3D列印設備」、「先進半導體設備」，以及「量子電腦」等3類。在新增的管制項目中，先進半導體製程相關設備、量子電腦都被明確列為重點管制設備之一，要加強管理，避免流向不當對象。

經濟部這次也一併新增多項先進高科技設備，包括高階3D列印設備、先進半導體製程相關設備（如CMOS積體電路製造設備）、低溫冷卻系統、掃描式電子顯微鏡（SEM）、低溫晶圓測試設備等，合計約18項。

經濟部說明，這次修正是為了讓台灣的出口管制制度與國際接軌，協助廠商在出口高科技產品時，有更清楚的遵循依據。相關規範主要參考瓦聖那協議、核子供應國集團、飛彈技術管制協議、澳洲集團以及禁止化學武器公約等國際出口管制機制，做法與美國、日本、歐盟等友盟國家一致。

經濟部強調，納管並不等於禁止出口。未來廠商若要出口包含量子電腦在內的管制貨品，只要事前向貿易署申請「戰略性高科技貨品輸出許可」，經審查確認沒有涉及武器擴散或安全風險，仍可正常核准出口。貿易署表示，這套制度的目的在於配合國際合作，降低高科技產品被不當利用於武擴或軍事用途的風險。

