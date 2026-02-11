經長指車價最多跌1成錯了嗎？產業人士這樣分析

產業消息人士分析，假設美製車進口關稅降至0的情境下，估算車價降幅1成並不過分。汽車示意圖。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部長龔明鑫昨日轉述車商估算美國進口車調降關稅，車子售價最多就是跌1成，降幅與民眾原先期待落差甚大，引起輿論譁然。對此，產業消息人士分析，其實估算有公式模型可參考，假設美製車進口關稅降至0的情境下，一輛美系車扣除17.5％的進口關稅，成本也僅約減少14.9%，再加上售前檢測、內陸運輸、認證攤提等非稅成本，車價降幅能到10%左右其實就很不錯了，估算車價降幅1成並不過分。

龔明鑫今出席經濟部業務會報前受訪說明，現在汽車進口關稅是17.5%，是以「到岸價格」（CIF）進行課稅，然而市售價格（牌價）也就是民眾購買的價格，並非是到岸價格，除了關稅外還要再加上貨物稅、營業稅等多種稅，「雖然還達不到進口價格的17.5%，但是已經逼近了」。

針對降幅1成說，產業人士表示，可能很多人誤以為進口關稅如果降低至零以後，車價就會直接扣除17.5%，但其實不然，要估算車價降幅其實有公式基礎可計算，其實計算基礎不是以市場牌價來算，而是以到岸價格計算。

產業人士說明，直接試算的話，一台排氣量2000cc進口車到岸價格（CIF）以200萬元計算，加計原有關稅17.5%、貨物稅25%以及營業稅5%，成本約是308.44萬元，那麼稅額成本約是108.44萬元。

同一台車如果進口關稅降低至0，也就是扣除原有關稅17.5%，成本就降至262.5萬元，稅額成本約62.5萬元。那麼，減稅前與減稅前的差額約45.94萬元，除以原本成本308.44萬元，少繳的稅也差不多是14.9％。

產業人士表示，假設美製車進口關稅降至0的情境下，一輛美系車扣除17.5％的進口關稅，成本也僅約減少14.9%，再加上售前檢測、內陸運輸、認證攤提等非稅負成本 ，車價降幅能到10%左右其實就很不錯了，所以說估算進口車車價跌幅頂多1成「並不過分」。

產業人士補充，但其實市售價格也不完全反映完稅後的成本價，中間存有落差，所以有時候會遇到賣車業務為了促銷願意「讓利」給予折價優惠，但這部分就不多談，畢竟中間價差也不是消費者能掌握到的資訊。

