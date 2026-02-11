劍指台積電？日本Rapidus量產2奈米時間曝 1.4奈米則是這時

日本晶片製造商Rapidus。（資料照，路透）



〔財經頻道／綜合報導〕晶片製造商Rapidus由日本政府主導，被視為日本重返全球半導體戰略版圖的重要布局，更試圖挑戰台積電（TSMC）的地位。日本媒體於10日曝光Rapidus的2奈米生產計畫，同時也給出1.4奈米量產時間。

《共同社》指出，Rapidus預計在2027年度後半期啟動2奈米製程，預計2028年度開始正式量產2奈米。若要達成目標，需確保較高的良率和客戶課題。

請繼續往下閱讀...

報導提及，Rapidus將在北海道千歲市的工廠生產晶圓。該公司計劃在2027年度後半期量產時，實現月產約6000片，目標在約1年後增至約2.5萬片。工廠也將負責晶片切割和封裝等。

報導指，尖端半導體生產的最大難關被認為是需要在啟動200台以上製造裝置的同時，透過精密的控制來提升良率。因為這與性能和生產成本直接相關。Rapidus要維持工廠的開工率，就需要得到客戶的穩定訂單。

Rapidus向日本經濟產業省提交的業務計畫顯示，2027年度下半期將啟動2奈米製程產品的量產。之後每兩、三年開始量產性能更高的最新一代半導體（1.4奈米、1.0奈米）。政府和民間企業將提供資金支持。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法