美製進口車零關稅衝擊多大？ 全產總：盡速評估哪些工作會消失

勞動部長洪申翰（右）、經濟部次長江文若（左）接受媒體聯訪。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕美製進口車台灣關稅可能降至零，對汽車產業上下游廠商的勞工就業權益衝擊有多大？勞動部今（11）日緊急邀集6大整車公司相關工會及相關產業工會座談，針對經濟部昨日揭露，汽車相關產業受雇人數8.1萬人，包含上下游廠商影響人數則達30萬人，勞動部長洪申翰強調，「並非這8萬人、30萬人都會受影響」。今日與會的全國產業總工會理事長戴國榮則呼籲，政府應盡速進行衝擊評估，明確說明哪些職務會消失、哪些需要轉型、又有哪些新的工作機會。

外界關注美國關稅對汽車產業的衝擊，勞動部長洪申翰今日揭露，至2月的減班休息（無薪假）統計，汽車業與零組件業共有13家、148人實施，但目前6大車廠均未通報實施，實施業者均為零組件廠商，認為目前汽車的產業多營運正常。

由於經濟部已宣布，將提供30億元專案補助，提供業者進行自主研發，今日勞動部與6大車廠工會座談後表示，勞動部將針對員工的職能、技能、技術上面，協助共同進行轉型升級，勞動部會用編列特別預算的方式，支持汽車業的員工、汽車業的勞工，協助他們提升專業技能。

但為何是編列特別預算而非動用「就業安定基金」？洪申翰解釋，因為根據經濟部的評估，認為關稅的衝擊屬於短期，就算是市場開放、全面開放，對於汽車業的影響也是有限的。但洪申翰同意，中長期的影響需進一步觀察，因此必須協助產業，在中長期提升自身體質，以因應產業未來面臨的各種情境，但目前短期的影響是有限的。

不過，全國產業總工會理事長戴國榮卻質疑，目前主管機關對於美國關稅的衝擊，到底有多少的勞工因此受到衝擊跟影響，並沒有明確的數字，建議政府應該就未來美製車進口零關稅之後，到底國內的汽車產業相關供應鏈有多少勞工的就業會受到影響，應該要盡速提出一個評估報告，同時說明哪一些職務會消失，哪一些工作需要轉型，同時會產生哪一些新的工作機會。

