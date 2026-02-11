委由臺銀主辦360億聯貸案 鴻海今日完成簽約

鴻海委由臺灣銀行統籌主辦的360億元「永續連結指標聯貸案」，今日已由財務長黃德才（左起）攜手臺灣銀行總經理吳佳曉完成簽約。（鴻海提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）表示，集團委由臺灣銀行統籌主辦的360億元「永續連結指標聯貸案」，今日已由財務長黃德才攜手臺灣銀行總經理吳佳曉完成簽約，本聯貸案由臺灣銀行擔任額度管理銀行，並由台北富邦銀行、中國信託銀行及兆豐銀行共同主辦。

鴻海指出，本案原擬籌組300億元，在18家金融機構踴躍參與下，超額認購率高達262%，總金額達785億元，最終以360億元結案，由此可見金融業對鴻海營運績效的高度肯定，更彰顯市場對集團的全球化布局與發展前景深具堅定信心。

請繼續往下閱讀...

鴻海說明，本案資金用途為充實中期營運週轉金，並納入溫室氣體減排表現、綠電使用總量、取得或升級廢棄物零填埋認證等永續指標。舉凡鴻海達成預定的ESG指標，即可獲得相應的利率減碼優惠，具體落實臺灣銀行與鴻海深耕綠色金融，攜手推動淨零排放目標的決心。

鴻海認為，公司身為全球最大科技平台製造服務商，電子代工服務（EMS）市佔率長期穩居全球之冠。受惠於AI產業強勁增長動能，全集團2025年自結合併營收一舉突破8兆元大關，續創歷史新高，確立其在全球科技供應鏈中的關鍵地位。

近年來，鴻海積極投入「電動車、數位健康、機器人」三大新興產業以及「人工智慧、半導體、新世代通訊技術」三項新技術領域，結合AI推動「智慧製造、智慧電動車、智慧城市」三大智慧平台，以「3+3+3」作為集團重要的長期發展策略，為全球標竿客戶提供完整解決方案，成為全方位智慧生活提供者。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法