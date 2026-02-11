英業達啟動員工信託計畫 打造共榮成長新模式

英業達正式展開「員工持股信託計畫」，用意是希望將企業營運績效與同仁的個人發展緊密結合。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕伺服器主板龍頭廠英業達（2356）今天表示，在全球AI與雲端運算產業加速轉型的關鍵時刻，公司正式展開「員工持股信託計畫」，用意是希望將企業營運績效與同仁的個人發展緊密結合，不僅是推動人才永續的重要一環，更具體實踐「We Make Dreams Happen（我們讓夢想實現）」的雇主品牌精神，支持員工實踐專業理想與個人夢想，從「受僱者」轉化為「夥伴」，與公司共同成長、邁向共榮。

英業達認為，公司能持續成長，「最重要的動力來源就是每一位並肩作戰的同仁」，近年來，集團持續優化各項薪酬福利與員工體驗，透過員工參與度調查與多場溝通會，深入了解員工對於長期職涯發展與生活品質的需求。未來透過持股信託機制，讓員工能夠以更靈活的方式分享公司的營運成果。當員工的每一分努力都能反映在公司的長期價值中，便能達成「公司茁壯、同仁獲益」的良性互動。

英業達觀察，集團長期推動友善職場，持續從多面向完善員工照顧措施，包括全彈性工時與加班費雙軌並行制度、三天自選假期、生日假、員工協助方案（EAPs）、生育禮金及家庭友善支持等，並持續強化健康促進與關懷機制，回應員工在不同人生階段的需求。此次持股信託計畫的導入，進一步從日常照顧延伸至長期共享，使整體制度更具完整性。

為確保計畫執行的專業性與便利性，英業達特別委請台新銀行擔任員工持股信託計畫的受託機構。藉由台新銀行在信託領域的豐富經驗，為英業達員工提供直覺、透明的數位化管理平台。員工未來可隨時隨地透過行動裝置，即時掌握自己的持股現況與資產配置，讓福利制度不再只是紙上談兵，而是看得見、摸得著的財富增值保障。

英業達強調，面對AI時代的激烈人才競爭，此時此刻啟動持股信託計畫，是展現留才、育才的決心，相信穩定且具歸屬感的團隊是企業維持競爭優勢的基石。未來將持續優化工作環境與激勵機制，落實「人才為本」的初衷，讓企業成長與個人發展相互成就，形成人才與組織共好的正向循環，並在快速變動的產業環境中穩健前行。

