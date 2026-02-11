中國企業高管赴日「就是恥辱」日媒直曝習近平對高市之憂

中國國家主席習近平對日本首相高市早苗的自民黨在大選中獲勝感到擔憂，並持續對日本施壓，表明中日衝突可能會曠日持久。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕日媒雅虎財經新聞11日報導，中國實際上已禁止中國企業訪問日本。據稱，這項措施是在由首相高市早苗領導的自民黨在眾議院選舉中取得壓倒性勝利前夕公布。中國國家主席習近平對日本自民黨在大選中獲勝感到擔憂，並持續對日本施壓，表明中日衝突可能會曠日持久。

10日，北京多位消息人士透露：「就在高市首相贏得壓倒性勝利前夕，中國當局非正式地下令中國企業『禁止』赴日訪問。他們警告稱，即使是商務訪問，也可能成為企業高管的恥辱。」

雖然中國當局禁止商務訪問不太可能立即停止兩國間的經濟交流，但很可能嚴重限制這些交流。

自去年11月兩國衝突爆發以來，中國曾下令公民避免前往日本，但中國企業仍在繼續進行商務交流，包括參加去年底在日本舉辦的半導體展覽會「日本半導體展」。

10日，中國海警透過社群媒體宣布，已派出巡邏艦艇巡邏釣魚島（中國稱之為尖閣諸島），該島嶼是中日領土爭端的焦點。目前看來，由日本首相高市暗示若台灣出現緊急情況將採取軍事幹預而引發的中日衝突，似乎不太可能出現戲劇性的解決。

高市在贏得大選後鞏固其政治基礎，不太可能收回先前的言論。相反，一些分析人士認為，與中國的衝突反而增強了她的支持者，並促成了她帶領自民黨壓倒性的勝利。





