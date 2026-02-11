台股封關創史上最高！「金蛇年」狂漲逾1萬點、漲幅43％

由於AI投資潮不減，投顧看好台韓日股市三國續強。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕漲漲漲！今天是台股「金蛇年封關日」，多頭火力全開。回顧過去，「金蛇年」共計上漲10080.3點或42.85%；2026年台股表現強勁，加權指數在2月11日封關日當天大漲532.74點，終場以3萬3605.71點的歷史新高點封關。投顧法人分析，由於台灣總體經濟良好，年度經濟成長率上修，看好未來一年的台股表現，尤其看好韓國、台灣與日本三國股市。

2026年2月11 日是台股「金蛇年」封關日，台股發行量加權股價指數（TAIEX）寫下幾項紀錄，包括：史上「盤中」最高及「收盤」最高；「金蛇年」（2025-2026）全年狂飆10080.3點，創台股史上「單年最大漲點」紀錄；此外，權值股表現驚人，台積電 （2330） 在封關日衝上1925 元的新天價；若以平均獲利來看，根據統計，蛇年每位股民在今年約賺進245萬元。

若比較個別的年度，今年以來，亞洲各國漲最多是韓國，漲幅為27.06%，登上亞股第一；至於亞股漲幅第二名是台灣、今年已漲16.03%；亞洲股市漲幅第三為日經225指數、上漲14.52%；今年漲幅第四為泰國，上漲12.07%。

永豐投顧表示，雖然上週國際股市跌勢頗重，但台股相對穩定，台灣總體經濟向好，年度經濟成長率上修，因此在股價回檔後，投資人已無獲利了結、年前賣股的必要，反而逢低買進，對股市有信心；台股強勢，投資人抱股過年。

分析師指出，美國股市波動，投資不減：美國股市震盪，但是AI加碼投資的邏輯不變。Alphabet （GOOGL-US） 4日宣布，2026年的資本支出上看1850億美元，是 2025年的兩倍以上，這個預期的資本支出增幅遠遠超出同業的預測規模，加碼投資AI邏輯不變。

此外，永豐投顧指出，由於春節長時間休市，意味抱股過年要承擔風險，必須獲得風險貼水。根據過去幾年的經驗，大盤往往有3%的報酬，如果認為AI仍是主流，不妨趁低佈局。

「逢高獲利，逢低買進」，投顧法人表示，總結而言，現在AI加速投資擴張的邏輯沒有改變，所以，AI仍是理想的投資標的。如有低價則要逢低布局。

