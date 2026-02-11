美製車零關稅！洪申翰：30億補助掛鉤工作權 防業者一面領錢一面裁員

美製進口車台灣關稅可能降至零，勞動部今（11）日邀請6大車廠工會座談。（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕台美貿易協定傳最快將於本周簽署，美製進口車台灣關稅可能降至零，恐衝擊汽車產業上下游30萬廠商勞工就業權益，勞動部今（11）日邀請6大車廠工會座談，與會理事長們特別聚焦「工作權」，會後勞動部長洪申翰表示，已承諾工會30億元研發補助，必須與「勞工就業權益」掛鉤，避免業者拿了補助卻損害勞工權益，甚至把錢拿去做別的事情。

今日參與座談的代表，除了國瑞、中華汽車、福特六和、三陽工業、台灣本田、裕隆汽車等6大企業工會外，還有全國產業總工會也受邀，共10多名工會代表，與經濟部、勞動部官員交換意見。

洪申翰會後受訪指出，經濟部擬編列30億元特別預算，補助汽車業進行自主研發、轉型及提升市場競爭力，但這筆錢如何使用，業界代表同意，政府對此補助應進行嚴格監控與考管，避免遭到濫用，更重要的是，必須透過制度，將補助款「連結勞工權益」。

洪申翰說，今日與工會代表達成共識，這筆補助除了做為產業轉型研發，也須有部分作為兼顧勞工權益之用，特別是必須與「勞工就業權益」掛鉤。因此，後續勞動部會與經濟部研議，如何將補助款與勞工就業權益連結，不希望業者一面拿補助，另一方面做出損害勞動權益的事情。

此外，今日座談中，與會代表除了擔憂工作權，也擔心衝擊擴大及後續的影響，對此，參與座談的經濟部次長江文若表示，汽車產業是火車頭產業，非常重要，30億元的研發轉型補助計畫，是要企業提升研發能力進而照顧員工生活，針對美製車可能享有的零關稅優惠，政府做出兩點明確承諾，包括此關稅優惠僅限於台美雙邊貿易談判，不適用於其他國家，且為了防範「洗產地」，經濟部已與財政部海關建立聯防機制，嚴防其他國家產品假冒美國名義進口。

全國產業總工會理事長戴國榮也提出，希望政府建立「勞資政」三方對話機制，對於關稅的衝擊程度，提供透明的資訊，也兼顧產業員工的「知情權」。對此，洪申翰表示，今日勞動部與經濟部承諾在過年後舉辦「勞資政社會對話」，針對產業挑戰與調適過程，建立透明的資訊交流機制，期待透過對話降低員工因資訊不透明而產生的焦慮感，以確保各方能共同合作開拓市場。

