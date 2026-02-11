台股封關氣勢如虹！新台幣連3紅、收31.478元登近兩週高點

新台幣連3紅、收31.478元登近兩週高點。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股封關日氣勢如虹，大盤指數大漲逾500點，外資不畏長達11天春節連假買超逾500億元，熱錢湧入加上美元走弱、亞幣齊揚，新台幣兌美元匯率也展現強勁升值走勢，盤中一度勁揚逾1角，最後收在31.478元、升值7.3分，匯價連3紅、且創近兩週新高，成交量高達32.29億美元，為今年次高量。

台股今日大漲532.74點，收在33,605.71點再創歷史新高。三大法人同步買超，合計買超574.95億元，其中外資買超高達523.6億元，成為推升行情的關鍵力道。

請繼續往下閱讀...

新台幣匯價一早以31.53元開出，隨即升破31.5元關卡，午後在外資大舉匯入下升勢擴大，盤中最高觸及31.409元。尾盤在央行進場調節下，升幅略為收斂。

匯銀人士，外資今日買超金額逾500億元，資金尚未全數匯入，部分外資採T+1方式，預料明日上午新台幣仍將持續消化匯入力道，匯價偏升格局可望延續。不過，升勢能否一路維持至13日匯市封關，仍須觀察今晚美國即將公布的就業報告表現，以及央行的態度。

而美元近日轉弱，主要是投資風險偏好回升，美昨日公布零售數據不佳，市場對於聯準會未來降息的預期升溫，以及日圓在日本大選後強勁反彈，也令美元承壓。

在美元回落下，主要亞幣全面走升，其中，人民幣離岸價、在岸價相繼創下波段新高。根據央行統計，截至下午4點，美元指數下跌0.31%，日圓強升1.6%，韓元大漲0.66%，新台幣升值0.23%，新幣升值0.22%，人民幣升值0.02%，在央行穩匯操作下，台幣升幅居中。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法