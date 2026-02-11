中企隨銳不依川普行政命令從美企撤資 美司法部要求法院強制執行

美國司法部要求法院強制執行川普總統的政命令，要求中企隨銳科技集團（Suirui Group）從加州視聽設備製造商丘比特系統公司（Jupiter Systems）撤資。（彭博檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據《達拉快報》（Dallas Express）報導，美國司法部10日向哥倫比亞特區地方法院提起訴訟， 要求法院強制執行川普總統的1項行政命令，要求1家中國企業必須從加州的1家視聽設備製造商撤資。這也是美國聯邦地區法院首次受理此類訴訟。

美國司法部在聲明中指出，聯邦政府已在訴狀中要求法院依據1950年「國防生產法」執行川普總統的1項行政命令，禁止中國企業隨銳科技集團（Suirui Group）收購總部位於加州的丘比特系統公司（Jupiter Systems），並強制隨銳從丘比特系統撤資。

美國司法部說，稱此舉是為了保護國家安全。隨銳是在2020年初透過香港子公司隨銳國際（Suirui International）收購丘比特系統的全部股份。

川普是在2025年7月8日發布上述行政命令，禁止這筆交易，要求隨銳在120天內剝離所有在丘比特系統的利益，理由是認為這筆交易「威脅到美國國家安全」。

丘比特系統是1家為商業客戶和美國政府客戶出售視訊通訊硬體和軟體的公司。公司深耕電視牆和顯示處理技術。電視牆是指由多個顯示單元拼接而成的大螢幕顯示系統，廣泛應用於商業、交通指揮、政府辦公等領域。隨銳則專注於雲端通信和視訊會議硬體。

美國司法部說，雖然負責審查美國境內併購交易的美國外國投資委員會（CFIUS）把隨銳剝離資產的最後期限2度延長至2月3日，但隨銳仍未能依規定在120天內從丘比特系統撤資，美國政府因此提起訴訟，「以保護國家安全利益」。

美國司法部在聲明中說：「雖然外國直接投資對美國經濟至關重要，但外國對某些（美國）公司和某些行業的投資，特別是在涉及國防或關鍵基礎設施時，可能構成國家安全方面的關切。」

聲明指出：「為解決這些問題，總統有權在認為適當的時間內採取行動，暫停或禁止任何威脅到美國國家安全的交易。CFIUS有權審查和調查此類交易。」

