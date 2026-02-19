超商領包裹忘帶證件？快做「這件事」手機一掃就能取貨

春節期間是領取網購禮盒與商品的高峰期，數發部積極推動「數位憑證皮夾」應用，民眾前往超商領取網購包裹時，不再需要擔心忘記帶實體證件，僅需出示手機QRCode即可完成身分核對。（數發部提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕春節走春送禮與網購需求大增，超商取貨成為不少民眾過年期間的日常場景。為讓取件流程更便利、安全，數位發展部近年積極推動「數位憑證皮夾」應用，民眾前往超商領取包裹時，不必再擔心忘記攜帶實體證件，只要出示手機上的QR Code即可完成身分核對。

數發部指出，這項服務不僅提升民眾生活便利性與門市作業效率，也透過「最小化資訊揭露」技術，兼顧資安與隱私保護，讓民眾在春節期間享受「馬」上好的數位體驗。

春節物流高峰時期，若因未帶證件而無法領取包裹，往往影響送禮時程。數發部說明，目前「數位憑證皮夾」已成功導入全家、7-11等超商取貨服務，店員僅需掃描民眾手機中的加密QR Code，即可迅速確認取件資格，不僅免去翻找證件的困擾，也透過流程數位化協助門市縮短核對時間，實踐「生活辦事馬上好」的智慧願景。

在隱私保護方面，「數位憑證皮夾」與傳統實體證件最大的差異，在於能避免不必要的個資揭露。數位發展部指出，過去查驗證件時，往往必須完整顯示姓名、身分證字號與生日等資訊，而數位憑證皮夾運用先進的身分驗證技術，系統僅會確認「必要項目」，其餘資料則受到嚴密保護，可大幅降低個資外洩風險，為民眾的數位生活築起安全防線。

