AI拜年影片可能有毒？資安署揭社交工程新招

資安署提醒，使用數位工具傳遞心意時，更要留意隱藏在連結與附件背後的社交工程風險。（AI示意圖）

〔記者邱巧貞／台北報導〕數位科技快速演進，春節拜年方式也不斷翻新，從過去手寫賀卡、電話問候與登門走春，逐步轉為即時通訊軟體、社群平台、電子賀卡，甚至是由AI生成的創意祝賀圖片與影片。然而，在祝福快速流通的同時，駭客也可能趁勢將惡意程式偽裝成新年問候悄悄入侵。

數位發展部資通安全署提醒，使用數位工具傳遞心意時，更要留意隱藏在連結與附件背後的社交工程風險，近年不少看似貼心的新春祝賀內容，實際上可能成為社交工程攻擊的包裝。

常見手法包括在通訊軟體中假冒親友傳送「新年祝福圖片下載」或「拜年影片連結」，實際卻引導至惡意網站；或以「系統通知」、「帳號異常登入」為由，誘使民眾輸入帳密資料。更有不法分子利用AI技術製作逼真的語音或影像訊息，冒充熟識親友拜年，一旦依指示點擊連結或填寫個資，就可能造成隱私外洩甚至財務損失。

此外，駭客也會透過社群平台偽冒官方帳號，散布「限時新春活動」、「會員專屬優惠」或「政府補助登記」等訊息，吸引民眾點擊短網址；或在釣魚郵件中夾帶含有惡意程式的壓縮檔與圖片檔，一旦開啟，電腦或手機便可能遭植入木馬程式，成為後續攻擊的跳板。

為降低受害風險，資安署呼籲民眾牢記「停、看、聽」的資安防護原則。首先，是「停」一下，面對任何祝賀訊息、官方優惠或緊急公務連結時，先保持冷靜，不要急著點擊；其次是「看」清楚，確認寄件者身分與網址是否合理，檢查附件檔名，並警覺是否出現要求提供敏感資料或匯款的情況；最後是「聽」真偽，多方查證電話或影片內容，如有疑慮，可直接向親友求證，或撥打165反詐騙專線，並透過數發部的網路詐騙通報查詢網尋求協助。

資安署也提醒，政府機關不會透過簡訊或社群訊息要求民眾輸入帳密或金融資料，正式官方網站通常以「.gov.tw」結尾，而政府通知簡訊多半透過「111政府專屬短碼簡訊平臺」發送，會顯示「111」號碼，並在開頭標註收件者手機末三碼與發送單位名稱。對於任何來路不明的附件與連結，都應提高警覺、避免點擊。

