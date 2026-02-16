春節出遊保平安3》「我的E政府」整合全臺即時影像 一指掌握人潮與路況

數發部在「我的E政府」網站推出春節整合服務，彙整交通疏運資訊與超過一百處熱門景點與市區道路的即時影像，提供民眾線上導覽並判斷人潮狀況。（AI示意圖）

〔記者邱巧貞／台北報導〕迎接農曆春節9天連假，想要出門走春又擔心陷入塞車惡夢或擠不進景點嗎？數位發展部（簡稱數發部）今年再度在「我的E政府」網站推出春節整合服務，彙整交通疏運資訊與全臺超過一百處熱門景點與市區道路的即時影像，提供民眾線上導覽與即時判斷人潮狀況。

數發部表示，「我的E政府」（https://www.gov.tw/taiwan）打破地理限制，提供全臺主要景點即時影像導覽。範圍北起基隆和平島，南至屏東舊排灣部落，甚至涵蓋馬祖、綠島等離島港口。民眾在出發前，只要滑動手機瀏覽，就能掌握天氣、路況與景點熱度，規劃更順暢的馬年走春行程。

除了視覺化的路況與人流資訊外，「我的E政府」也同步規劃「春節交通疏運及觀光攻略、eGov全臺活動報您知！」專區，整合高鐵、臺鐵與航空加班班次，以及國道高乘載管制措施與替代道路建議，協助用路人提前布局行程。

同時，網站也整理全臺春節限定活動地圖，包含溫泉季、櫻花祭與元宵燈會等資訊，無論自駕或搭乘大眾運輸，都能一站式取得旅遊所需重點，輕鬆完成走春規畫。

數發部強調，「我的E政府」將持續扮演政府數位服務的樞紐角色，透過主題化、即時化的資訊整合，讓民眾在日常生活中實際感受數位轉型帶來的便利。

