川普：美利率應全球最低 降息2個百分點赤字全光

川普認為美國的利率應該全球最低。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國總統川普10日受訪指出，美國利率應全世界最低。他說，利率與政府利息支出息息相關，「每個百分點就是6000億美元，如果我們降息兩個百分點，就不再有赤字了」。

川普在福斯商業新聞「庫德洛」（Kudlow）節目說，「這個國家應擁有全球最低利率；我們維持世界的運轉」。庫德洛（Larry Kudlow）曾任川普第一任期的白宮國家經濟會議主席。

請繼續往下閱讀...

他讚揚他提名的新任聯準會（Fed）主席華許（Kevin Warsh）說，「我認為他將是真正有影響力的人，我認為他同意我說的；他只需要降低利率就行了」。

川普說，「回顧20、25年前，我們一直維持最低利率，我們過去幾乎什麼都不用支付」，然而如今美國利率高於其他國家，因為「一群蠢蛋治理我們國家」。

他嚴厲批評聯準會主席鮑爾說，「他非常糟糕，他應該降息，我們的利率應該再低兩個百分點」。美國基準利率目前維持在3.5%至3.75%之間。

他以瑞士為例說，「我們與非常友好的國家瑞士發生不快，他們沒有支付關稅，以令人難以置信的規模將貨物輸入美國，而我們承受420億美元的逆差，卻什麼都沒拿；我說，『你或許是一個小國，但我們對你卻有420億美元逆差』」。

川普說，他原本對瑞士課徵30%關稅，而在瑞士官員表達不滿後，升高至39%。根據路透報導，去年雙方達成的貿易協議架構，美國同意將部份瑞士產品的關稅從39%降至15%。

川普也指出，一些人士預測，他任期第4年若道瓊衝上5萬點就是「奇蹟」了，但上週五道瓊漲破5萬點大關，「而我們只是在任期第1年結束時」。

他說，「我們非常順利，我希望繼續維持此局勢」。他認為能源價格下跌緩解了成本壓力，並指出，最近愛荷華州的油價降至每加侖1.85美元，其他許多地區油價也跌破2美元，「這形同大幅減稅」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法