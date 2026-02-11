特定工廠拚合法卻因法規模糊受阻 經濟部2月底前函釋全國統一標準

立委楊瓊瓔今天邀集中央與地方相關單位跨部會協調，針對特定工廠位於農產業群聚地區、廠區出入口鄰接農地衍生的法規適用爭議尋求解方。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕全國上千家特定工廠合法化面臨卡關！立委楊瓊瓔今（11）日邀集中央與地方相關單位跨部會協調，針對特定工廠位於農產業群聚地區、廠區出入口鄰接農地衍生的法規適用爭議尋求解方，會中拍板兩項結論，包括出入口通行範圍如依建築法規設置並有適當鋪築，不違反用地辦法立法意旨，屬通案處理原則；同時要求申請人於用地計畫中明確標示出入口位置與寬度，供地方審查依循。

今日鼎力興公司后里廠、台鼎公司、標達工業二廠及原光立公司一廠等4家業者陳情指出，廠址均位於農產業群聚地區，毗連土地與出入道路多屬農牧用地，雖已依法完成建築線指定（示），並向台中市政府提送「特定工廠申請變更編定為特定目的事業用地」計畫，但因「限以隔離綠帶規劃」的解釋與出入口鋪面設置需求產生歧見，導致審查延宕。

中華民國特定工廠聯合會理事長葉振福指出，全國共有1097家特定工廠位於農產業群聚地區，其中787家已提出用地變更申請。目前台中4家特定工廠遭遇的問題並非個案，若未有明確函釋，恐怕全面受影響，呼籲中央儘速統一標準。

台中市都市發展局表示，目前癥結在於「限以隔離綠帶規劃」的適用範圍，若逕行同意出入口鋪面設置，恐與農業主管機關見解不同，因此希望中央以函釋釐清。

農業部農村發展及水土保持署回應，特定工廠與毗鄰農地間所留設的緩衝地帶，可採綠帶或鋪面設施方式處理，只要整體排水與水土保持措施符合規範，與水保相關法令並無牴觸。

經濟部產業發展署並承諾，將於2月底前函釋全國統一標準，避免各縣市標準不一。

