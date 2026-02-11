春節提款轉帳不中斷，金融機構備妥5千億應戰。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕今年春節假期長達11天，為確保民眾在連假期間ATM提款、轉帳等跨行交易順暢無虞，中央銀行已請財金公司督促各金融機構預留充足的跨行清算資金，並加強維護跨行系統穩定運作；金管會也同步發函，要求金融機構強化ATM補鈔與電子銀行服務量能。

央行指出，為因應春節期間跨行交易需求大增，金融機構每年均會在春節假期前一日，預先留存充足的跨行清算資金，以支應連假期間24小時不中斷的跨行提款與轉帳需求。去年留存金額約5123億元，足以支應ATM跨行提款及轉帳等交易金額約2775億元；今年預計留存規模與去年相當。

財金公司也於今年1月發函各金融機構，要求加強監控跨行清算資金使用情形。若金融機構出現臨時性緊急資金需求，可透過央行與財金公司既有的增撥跨行清算資金機制即時因應；同時，財金公司亦將強化金融資訊系統維運，確保跨行業務於春節期間穩定運行。

金管會則透過銀行公會轉知全體金融機構，要求加強春節期間ATM補鈔及電子銀行服務能量，以因應企業與民眾在資金調度、提款及轉帳等方面的需求，並落實資訊安全防護措施。

此外，過年前換新鈔已成民眾多年來的習慣。央行已洽請臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、臺灣中小企業銀行及中華郵政等8家金融機構，選定全台455個據點，自2月9日至2月13日辦理新鈔兌換作業。

為推廣行動支付應用，央行也鼓勵民眾以數位方式傳遞紅包心意，例如透過手機門號跨行轉帳發送「數位紅包」，在便利性與安全性兼具下，為傳統年節習俗增添科技新意。

