26年最大增幅！去年經常性薪資平均4萬7884元 年增3.09％

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處今公布去年經常性薪資平均4萬7884元、年增3.09%，創26年最大增幅，全年總薪資平均76萬632元、年增3.91%，為近15年次大增幅；剔除物價因素後，去年實質經常性薪資年增1.4%、為近5年最大增幅，實質總薪資年增2.21%、為近7年最大增幅。另，去年製造業加班工時平均17.2小時、創15年新高，電子零組件製造業加班工時平均27.9小時、創史上新高。

根據主計總處調查，去年12月底工業及服務業全體受僱員工856.7萬人，月增5千人，以批發零售業月增3千人最多，製造業、住宿餐飲業各增2千人次之；若與上年同月相較，則增加6.2萬人。去年受僱員工平均852.3萬人、年增6.6萬人，以住宿及餐飲業年增1.9萬人最多，醫療保健及社會工作服務業增1.1萬人，批發零售業增9千人，其他服務業則年減3千人。

另，去年全體受僱員工經常性薪資（含本俸及固定津貼）平均4萬7884元、年增3.09%；經常性薪資中位數3萬8406元、年增3.03%；去年總薪資平均76萬632元、年增3.91%，為近15年次大增幅。扣除物價漲幅後，去年實質經常性薪資為4萬3690元、年增1.4%；實質總薪資年增2.21%、為近7年最大增幅。主計總處國勢普查處副處長譚文玲說明，經常性薪資增加，不外乎最低工資提高、廠商加薪等，總薪資增加則因廠商發放績效獎金多，加上近來物價漲幅趨緩，因此名目及實質薪資漲幅均擴大。

此外，去年12月製造業加班工時17.6小時，月增0.4小時、年增0.8小時；電子零組件製造業加班工時28.1小時，月減0.時、年增4.1小時，已連續30個月正成長；去年製造業加班工時平均17.2小時、創15年新高，年增1小時，電子零組件製造業加班工時平均27.9小時、創史上新高，年增3.4小時。譚文玲表示，由於AI需求續強，製造業加班工時仍處於相當高水準。

