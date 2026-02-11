春節飛曼谷機票飆漲1倍 這國旅客嚇傻

越媒指出，今年春節期間，曼谷是越南人搜尋最多的海外旅遊目的地。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕春節假期即將到來，許多人選擇出國度假。越南也有很多民眾想要趁著年假出國旅遊，卻因機票大漲作罷。越媒指出，從河內到曼谷的來回機票價格達 1000 萬越南盾（約台幣1.2萬），導致許多人取消出國旅行計劃，因為費用與在富國島度假一樣昂貴。

《越南快訊》報導，根據 Agoda 和 Booking.com 等線上​​旅遊網站的數據顯示，今年春節期間，曼谷是越南人搜尋最多的海外旅遊目的地。現在恐因票價高漲，許多人打退堂鼓。

住在河內的黃英（音譯，Hoang Anh）在春節期間搜索飛往曼谷的航班時，驚訝發現往返機票價格高達900萬越南盾（約台幣1.1萬），再加上酒店、餐飲等開銷等，兩人4天3夜的行程總花費約為3000萬越南盾（約台幣3.6萬）。黃英計算了一下，如果選擇不太方便的航班時間，雖然可以節省100萬越南盾（約台幣1200元），但這意味著要縮短玩樂時間。

黃英說，「價格這麼高，我不得不取消行程，等到平日再去。我以為泰國不慶祝農曆新年，價格會更便宜，但沒想到和越南一樣貴。」

根據一項調查，2月19日至22日期間，河內至曼谷的平均票價為800萬至1000萬越南盾（約台幣9600元至1.2萬），是正常票價的兩倍。胡志明市至曼谷航線的機票價格為 500 萬至 800 萬越南盾（約台幣6000元至9600元），幾乎是正常價格的兩倍。

旅遊業者 Du Lich Viet 公司副總經理 Pham Anh Vu 表示，飛往泰國的航班數量比一年前增加了 10-20%。旅遊公司 Best Price 市場總監 Bui Thanh Tu 表示，新年第三天到第六天是出境旅遊的高峰期，因為許多人更喜歡在國內慶祝新年，然後再進行短途海外旅行，並及時返回工作崗位。

