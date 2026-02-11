批台積電赴美「掏空說」是自我矮化！許毓仁：這是產業升級

國民黨前立委、現任華府哈德遜智庫研究員許毓仁。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕行政院副院長鄭麗君率領團隊赴美談判，交出對等關稅調降為15%的好成績，外界仍有聲音質疑，「護國神山」台積電赴美投資可能導致產業被掏空。對此，國民黨前立委、現任華府哈德遜智庫研究員許毓仁指出，這場產業移動的本質是升級，若稱之為「掏空」，其實是在自我矮化。他表示，台美關稅談得不錯，希望能盡快簽訂，時間一拖久，難保川普變卦。他也警告，台灣現在站在全球產業重組的關鍵節點，應把握此機會布局，讓世界更離不開台灣。

許毓仁今日在臉書發文表示，最近國內對台積電赴美投資的討論，充滿焦慮與質疑。有人擔心產能外移、產業被掏空，甚至認為這是台灣在戰略上讓步。但這場產業移動的本質，不是撤退，而是升級；不是流失，而是整合。

請繼續往下閱讀...

許毓仁說，很多人問他「是不是台積電被要求把 40% 產能搬去美國？」他的回答是，這不是關掉（shut down）台灣廠區，而是為了因應全球 AI 軍備競賽與先進製程需求爆發所做的全球擴廠。台積電在亞利桑那購置預留的土地，可以興建數座先進製程晶圓廠。這是未來五年以上的長期資本支出規劃，不是一時的政治決定。

許毓仁指出，更重要的是產業結構：台積電約 60% 客戶在美國、先進製程與 AI 伺服器需求高度集中在美國、資料中心與算力建設主戰場在美國。他上週在德州實地考察，看到的情況非常清楚。包括鴻海、緯創等，已經逐步轉往德州建立新的製造與科學園區。這不是「被逼走」，而是全球 AI 基礎建設重心轉移的結果。「如果今天我們硬要阻止企業出海，那才是真正削弱競爭力。」

如何讓台灣不可或缺是關鍵

許毓仁表示，台灣現在擁有的是全球最關鍵的半導體供應鏈能力。歷史上，美國從未像現在這樣需要台灣。「這是一個時間窗口」，他表示，當美國的 AI 發展、國防科技、資料中心建設與先進製程高度依賴台灣技術與人才時，我們應該做的不是退縮，而是深化整合，目標應該是「建立不可或缺性。」

許毓仁說，當美國的經濟安全與國防實力與台灣深度綁定時，那才是最深層的安全保障。「如果我們自己把這叫做『掏空』，其實是在自我矮化。」

許毓仁表示，既然關稅談判已有不錯成績，接下來應該儘快簽訂，立法院盡快實質審查，時間一拖久，難保川普變卦。現在的關鍵不是防守，而是進攻。而供應鏈整合的目的不是依附，而是降低風險、提升整體韌性。

他認為，在這個時刻，國內政治討論應該升級。與其指責政府「賣台」，不如問：政府如何幫助企業控制成本？如何確保毛利不被壓縮？如何讓全球布局反過來強化台灣核心地位？但如果把全球擴廠簡化成「掏空」，那不但無助於國家利益，還可能削弱台灣在國際賽局中的談判籌碼。

最後，許毓仁說，台灣現在站在全球產業重組的關鍵節點。真正的問題不是「產能出去會不會空」，而是我們能不能利用這一波全球布局，讓世界更離不開台灣。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法