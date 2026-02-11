投信封關大買電子！這檔三大法人2天敲2.54萬張最搶手

投信封關大買電子！華通三大法人2天敲2.54萬張最搶手。（業者提供）

〔財經頻道／綜合報導〕台股蛇年封關（11日）在護國神山台積電（2330）收1915元，指數登33605點，雙雙創收盤新天價，全年指數飆漲10800點，而投信從2月起，天天力挺台股，今買超37.62億元，銀彈撒向電子，其中又以華通最搶手，投信已連8買，今買超一舉放大到2116張，不僅投信買，外資與自營商也連2買，短短2天，三大法人就買超2.45萬張，受此激勵，股價連3紅，今收186.5元，漲1.91%，成交量放大到8.55萬張。

投信週三買超前10大個股，依序為華通（2313）2116張、鴻海（2317）1292張、台積電（2330）1138張、欣興（3037）965張、統一證（2855）827張、台光電（2383）717張、台達電（2308）684張、第一金（2892）580張、興富發（2542）564張、合庫金（5880）561張、京元電子（2449）498張、勤誠（8210）468張。

