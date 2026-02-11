穩懋去年全年EPS 4元 營運重心轉往航太、AI資料中心產業

穩懋去年全年EPS4元 營運重心轉往航太、AI資料中心產業。（擷取自法說會簡報）

〔記者張慧雯／台北報導〕砷化鎵晶圓代工廠穩懋（3105）今（11）日舉行法說會，去年第四季稅後淨利10.29億元、季減4%，每股稅後盈餘（EPS）2.43元，去年全年稅後淨利16.94億元、年增121%，EPS來到4元。展望今年，穩懋指出，目前營運重心已經從日漸成熟的智慧型手機往航太、基礎設施等應用及AI資料中心挪移，這兩項是含金量及技術門檻較高的產業，也正是穩懋技術長期投入資源發展的強項。

展望2026年第一季，穩懋指出，受傳統淡季及較少工作天數的影響，單季營收預計將較前一季下滑高個位數百分比，合併毛利率則約為25%水準。

展望未來，穩懋也說，在無所不在的AI大數據結合無遠弗屆的太空軌道經濟，無論是AI 光通訊超高頻寬及低延遲，或是低軌衛星高覆蓋率及高速率的需求，都仰賴化合物半導體的材料特性及優異性能，而穩懋在化合物半導體的競爭優勢及策略在於具備實證多年的量產經驗，並與全球頂尖廠商客戶共同合作開發並建立夥伴關係，提供最完整的獨特先進製程技術與穩定的量產管理。

穩懋強調，目前也是化合物半導體業界唯一擁有統包解決方案（Turnkey Solution）的晶圓代工服務公司，提供客戶從上游磊晶結構到下游測試服務一條龍的解決方案，完美複製過去於無線微波通訊的成功模式，應用到目前需求強勁的AI光通訊、光感測市場和蓬勃發展的太空衛星市場，好處是能縮短客戶的開發時間以快速切入主流市場，在AI光通訊方面，目前正與多家光通訊客戶進行合作開發中，對未來的營收能持續成長。

