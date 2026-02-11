春節返鄉潮將至 台電提前鎖定機場、醫院用電安全

台電董事長曾文生（左4）親赴桃園國際機場，與桃機公司董事長楊偉甫（左3）率領同仁瞭解機場供電情形。（台電提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕農曆春節假期將至，為確保國人返鄉、出遊及醫療照護期間用電穩定，台電在春節前陸續針對大眾運輸場站及醫院用戶設備啟動專案檢測。台電董事長曾文生今（11）日親赴桃園國際機場，與桃機公司董事長楊偉甫率領同仁共同會勘，瞭解機場供電情形，而曾、楊兩位也是台電前後任董事長，期待透過技術交流與合作，一同提升重要公共設施用電穩定。

台電指出，春節期間適逢返鄉與旅遊人潮高峰，交通運輸系統負載大幅攀升，而各大醫院急診與住院服務也需全天候運作，對電力的穩定性要求極高。供電品質除了仰賴電力系統的穩定外，用戶自有受電設備的維護狀況也是關鍵。

台電說明，平時即持續協助辦理用戶設備檢查與維護相關工作，此次為維持春節期間交通與醫療用電穩定，特別提前部署啟動專案檢測，針對機場、高鐵、台鐵、捷運、客運轉運站及大型醫療院所等重要用戶，包括台電總經理王耀庭昨（10）日也親赴臺大癌醫中心，關心現場作業情況、協助進行設備檢視與用電安全宣導，改善潛在風險，降低春節期間突發事故的可能性。

台電指出，台電全國各地供電區營運處及區營業處都陸續啟動，由地方單位主管率第一線同仁，會同公共場所用戶及其電氣負責人，進行用電安全宣導與技術交流，提醒落實自有設備定期檢查與維護，台電也與相關用戶保持密切聯繫，提供必要之技術支援，協助降低用電風險，確保春節期間交通與醫療等公共服務順利運作。

