春節9天使用ATM 5大注意事項一次看

〔記者李靚慧／台北報導〕115年農曆春節連續9天假期（2月14日至2月22日），財金公司提醒民眾，春節連續假期使用ATM務必留意5大注意事項，包括避開尖峰時段使用ATM提領現金、瞭解往來金融機構提款與轉帳金額的限制、保留交易明細、善用緊急聯絡電話，尤其應慎防金融詐騙，不要依照他人指示操作ATM。

財金公司根據歷年春節期間ATM交易統計顯示，春節假期前一營業日（2月13日）、小年夜（2月15日）及除夕（2月16日）之11:00～13:00及16:00～19:00二個時段，ATM使用量最大，建議民眾避開尖峰時段，以免排隊而耗費時間。

由於本次春節連續九天假期，財金公司特別提醒民眾注意往來金融機構在春節期間使用ATM的相關規定，例如每日提款及非約定轉帳的限額，以及未補登存摺拒絕提款及轉帳的次數限制，及早準備現金並預先補登存摺，以免影響春節期間之資金調度。

在春節期間使用ATM，若發生異常情形，包括扣帳未吐鈔、轉帳已扣款但未入帳等情形，財金公司提醒，雖然系統比對後會自動沖正，並將溢扣或未入帳之款項撥入交易帳戶，民眾可以放心，但為了確保權益，還是請記得保留「交易明細單」，洽請金融機構處理。現場也可撥打緊急聯絡電話，向裝設ATM的金融機構，或向往來金融機構洽詢，也可撥打財金公司客服專線（02）2630-5151求助。

必須注意的是，金融詐騙手法不斷更新，財金公司特別提醒民眾加強注意，ATM轉帳功能僅能將款項轉出，並無法透過ATM操作讓他人將款項轉入；ATM也沒有解除分期付款設定功能、無法完成退稅、亦無法取消扣款。因此，千萬不要依照他人指示操作ATM，轉帳時也應再次確認是否認識受款人，以避免存款帳戶遭歹徒利用；如有懷疑，可先向「165」警政署反詐騙諮詢專線洽詢，以防範歹徒詐騙，保障自身財產安全。

