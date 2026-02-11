自由電子報
2奈米大戰！歐盟在「這國」啟動規模最大晶片法案試點

2026/02/11 16:35

歐盟在比利時啟動規模最大的晶片法案試點計畫NanoIC，標誌著歐洲半導體研發和製造領域的重要里程碑。（示意圖，法新社）歐盟在比利時啟動規模最大的晶片法案試點計畫NanoIC，標誌著歐洲半導體研發和製造領域的重要里程碑。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕歐盟在比利時啟動其規模最大的晶片法案試點計畫NanoIC，這標誌著歐洲半導體研發和製造領域的一個重要里程碑。

NanoIC是歐洲第一個部署最先進的極紫外曝光設備的工廠，專注於採用2奈米以下的技術設計和製造晶片。這標誌著歐洲半導體製造技術的重大進步。

該計畫總投資25億歐元，其中7億歐元來自歐盟，同等金額來自各國政府和區域政府，其餘部分來自ASML和其他產業夥伴。

NanoIC將加速下一代半導體技術的研發，這些技術對於人工智慧、自動駕駛汽車、醫療保健和6G行動技術的發展至關重要。

這些試點生產線旨在將晶片技術從實驗室推向晶圓廠，是《晶片法案》下「歐洲晶片」計畫的關鍵支柱。

歐盟委員會在新聞稿中表示，這些生產線將鞏固歐洲企業在全球半導體供應鏈中的地位，並向值得信賴的合作夥伴開放，從而支持歐洲的工業基礎和競爭力，同時有助於留住和吸引人才。

