AI EXPO Taiwan 2026將盛大舉辦 對接AI新十大建設國家戰略目標

AI EXPO Taiwan 2026今年盛大舉辦，且會回應總統賴清德所提的AI新十大建設目標。（資料照，記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕全球AI浪潮進入關鍵轉捩點，年度最大人工智慧生態系盛會「AI EXPO Taiwan 2026」盛大回歸，且集結全球超過250家知名科技品牌、逾60位企業專家領袖及100個跨域生態鏈夥伴參與，新竹市竹科IC之音也邀請伊甸基金會與兒童福利聯盟等單位協辦，預計吸引超過5萬名產業決策者共襄盛舉。

IC之音竹科廣播指出，依據預估，2026 - 2030 年生成式AI 將成為全球經濟持續帶入成長動能。且為對接總統賴清德日前宣布的「AI 新十大建設」國家戰略，今年展會以 「AI．X」 為核心主軸，重新定義產業進化軌跡，「X」不僅象徵 AI 帶來異業交會的創新加乘，更是驅動未來發展的無窮潛力與定義新紀元的全新藍圖。

請繼續往下閱讀...

IC之音也提到，年度含金量最高的大會主論壇「不知講堂（X Forum） 」將帶來具全球影響力的關鍵對談。開幕邀請榮獲聯合國教科文組織認證「世界量子百強」的張慶瑞博士，與 Google 及 NVIDIA 技術與策略領袖同台，三方聚焦「AI × 量子 × 極限算力」，深入探討次世代運算架構如何突破傳統瓶頸，成為驅動未來十年產業發展的極限引擎。

AI EXPO Taiwan 2026也實踐永續責任，推動「用 AI 支持愛」公益計畫，攜手伊甸社會福利基金會與兒童福利聯盟，沿襲每位參觀者入場即捐助新台幣10元的傳統外，今年5週年也推出「愛的五次方」企劃，只要在現場參與未來信箱投遞活動，愛心捐贈金額將升級為50元，支持偏鄉教育與弱勢關懷，活動3月25日至27日在台北市圓山花博爭艷館舉行。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法