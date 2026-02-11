過年期間愛吃披薩？Uber Eats數據：訂單暴增46％奪冠 第2名讓人超意外

Uber Eats數據發現，年菜越來越國際化，2025年過年期間，「披薩」訂單成長46.03%居冠，印度料理緊追在後。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕農曆春節倒數，為回應年節聚餐與走春補給需求，Uber Eats即日起至2月24日攜手全台超過5000間商家推出「新春馬上點」年節專區，主打買一送一與多重優惠，同時加碼發送4萬份內含外送、生鮮雜貨與乘車折扣的紅包袋。

根據Uber Eats數據發現，年菜越來越國際化，與2024年過年相比，2025年過年期間，「披薩」訂單成長46.03%居冠，顯示年節相聚時，民眾越來越偏好快速、好分享的餐點選擇；其次，「印度料理」也以34.71%的增幅度緊追在後，躍升為年節聚餐的亮眼黑馬，讓年節餐桌更添異國風味。此外，港式點心、日式火鍋與日式炸豬排也同步擠進成長最快的前十名品項。

Uber Eats自即日起至2月24日，「新春馬上點」專區祭出指定餐廳買一送一等優惠，Uber One會員輸入序號【馬上享】，消費滿399元即可享85折、單筆最高折70元，讓年節聚餐選擇更輕鬆。

此外，生鮮雜貨同樣熱度不減。平台統計顯示，2024與2025年春節期間訂購量前兩名分別由金針菇與茼蒿包辦，火鍋備料依舊是年節補貨主力。

為因應採買高峰，生鮮雜貨專區同步至2月26日推出蔬菜天天優惠價，全聯櫛瓜、家樂福香菇、大全聯菠菜最低10元起，另有「過年必備懶人包」商品滿749元折100元；至2月28日，新客輸入【馬年新客省】，首購單筆滿449元再折150元。

平台也透過實體互動拉近與消費者距離。年前將與大苑子、21PLUS、頂呱呱等合作夥伴加碼發送限量4萬份紅包袋，內容包含美食外送、生鮮雜貨與乘車優惠序號，春節期間由營業餐廳隨餐附送或提供自取索取，讓消費者在返鄉團聚之際，把年味與折扣一起帶回家。

