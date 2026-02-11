長榮航空美國首府華盛頓航點 6月26日開航

華盛頓紀念碑這座高聳的白色方尖碑，為紀念美國開國元勳喬治・華盛頓而建，是國家廣場最醒目的地標。（長榮航空提供，圖片為美國國家旅遊局授權使用）

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮航空今日宣布，6月26日起開闢桃園－美國首府華盛頓直飛航線，提供每週4班的飛航服務。長榮航空指出，華盛頓開航後，北美航線將擴增至10個客運航點，每週往返北美航班數將提升至98班，是台灣布局北美航點最多、航班最密集的航空公司，而今年是美國開國250周年，華盛頓除是政治中心，也具有商業活動，同時擁有國會、白宮等歷史古蹟，相當適合商務、旅遊觀光，再加上亞裔人口多，也擁有轉機商機，因此長榮航空6月26日直飛華盛頓。

長榮航空孫嘉明總經理表示，長榮航空長期深耕北美市場，繼去年開闢達拉斯航線，成為亞洲唯一營運美國德州雙航點的航空公司後，今年再度拓展版圖，開闢直飛美國首府華盛頓航線，精準切入全美政治核心與企業高度聚集的經濟樞紐，進一步完善美東市場的航網布局，與既有的西岸與中西部航點，形成更完整的跨洲連接飛航網絡，強化北美航網的完整性與競爭優勢。

華盛頓特區為美國第七大都會區，也是全美第三大人口聚集中心，擁有穩固且龐大的人口基礎，同時匯聚全美頂尖人才與高資產族群。作為美國首都，華盛頓政經活動高度密集，亦是眾多國際企業、非政府組織及國際機構的總部所在地；此外，華盛頓豐富而多元的人文景觀亦構成其無可取代的城市魅力。從莊嚴的國會大廈與白宮，到史密森尼學會旗下的世界級博物館，城市處處蘊藏深厚的歷史底蘊與藝術能量，無論是學術交流、文化探索或休閒旅遊，皆能滿足旅客對高品質知性旅程的期待。

華盛頓機場管理局執行副總兼首席營收長 Chryssa Westerlund 表示，此直飛航線不僅大幅縮短台北與華盛頓特區之間的距離，旅客也可透過長榮航空在台灣桃園國際機場密集的航網，快速轉往亞洲各大主要城市，預估此航線每年可為美國國家首都區帶來逾 6100 萬美元的經濟效益，並進一步強化華盛頓杜勒斯機場作為華盛頓特區國際門戶的重要地位。

