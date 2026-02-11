8個節儉習慣「看似省錢」卻不值得 隱藏代價曝光

外媒指出，8個其實不值得的節儉習慣。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕節儉常被視為理財致富的方式，然而，有些節儉習慣從長遠來看，其實不值得。美國財經新聞網站指出，以下列出8種常見的省錢方式，你可能會發現，為了省下這些錢，犧牲了太多。

1.不養寵物：根據Rover.com統計，養狗每年花費約1400至5300美元；養貓則約830至3000美元。這是一筆不小的開銷。當然，不養寵物能省這筆錢，但對愛動物的人來說，真的值得放棄嗎？養寵物有其好處。美國疾病控制與預防中心（CDC）指出，養寵物能降低血壓、減輕孤獨感、改善心理健康，甚至促進運動。雖然寵物花費不低，但它帶來的價值可能遠大於金錢，因此不一定值得放棄。

2.自製洗衣精：自製洗衣精可以省錢，但你有時間與空間做嗎？有些費時的節省方法，其實不值得投入。你還需要空間存放製作洗衣精的原料。與其花時間自己做，不如購買便宜且高品質的洗衣精。

3.捨棄喜愛商品改買通用品牌替代：節儉的常見建議是改買通用、普通商品，雖然能省錢，但你值得放棄自己喜愛的商品嗎？有些喜愛的東西換成非喜愛品牌版本後，品質或使用感可能下降。偶爾花多一點錢享受喜愛的物品，也是合理的。

4.自己換機油：換機油也是常見的省錢方式，每隔幾個月自己換機油雖能省錢，但可能不是最有效利用時間的方式。換機油可能需30分鐘到1小時甚至更久，還需安排廢油處理，可能還要付費。與其自己換，不如去快速保養店，利用等待時間處理其他事情，更省心高效。

5.購買二手產品：某些二手物品買起來很划算，例如衣物或運動器材。但有些二手物品可能有安全風險。例如新生兒汽座，專家建議不要買二手；自行車安全帽也不宜二手購買，因為使用或事故後效能可能下降。安全考量下，部分產品必須買新的，即便二手便宜也不值得冒險。

6.為了省油而特地繞路：各種App可以幫你找到最便宜的油價，但為了每加侖便宜幾分錢而特地繞遠路，真的划算嗎？若市區油耗約17英里/加侖，20加侖油箱卻為省幾分錢而繞路，實際可能不省力也不省錢。

7.為了省錢跑多家商店：比較多家商店的價格固然能省錢，但花的時間與精力值得嗎？透過查看各家商店的每週促銷活動，你可以規劃一條包含五家不同商店的購物路線，從而以最優惠的價格購買每件商品。然而，這會耗費時間和精力。

8.避免培養興趣嗜好：避免興趣嗜好確實能省錢，因為很多嗜好需要材料或設備，例如繪畫、陶藝、木工，或運動類嗜好也需要器材與會員費。然而，興趣嗜好即便不賺錢，也能帶來心理與生活上的益處。興趣嗜好能正向影響你的生活與健康，即便不節省金錢，也值得投入。

