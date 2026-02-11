投資台積電的3個理由 外媒曝現在上車仍有利可圖

台積電過去一年上漲61%，遠超標普500指數14%的漲幅，但它仍然蘊藏著巨大的投資機會。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電過去一年上漲了61%，遠超標普500指數14%的漲幅，但它仍然蘊藏著巨大的投資機會，即使之前錯過這隻股票，現在買入仍然有利可圖。

外媒The Motley Fool報導，以下三個理由充分說明可以將台積電納入投資組合。

1. 台積電是人工智慧領域的關鍵參與者

雖然人工智慧 （AI） 股票已經吸引了市場數年之久，但人工智慧仍處於起步階段。大型超大規模資料中心營運商今年都計劃投入比去年更多的資金用於平台開發，而去年這筆投資已經高達數千億美元。

台積電幾乎與所有人工智慧領域的主要廠商都有合作關係，為其代工晶片設計。輝達和蘋果等公司都是最大的客戶。在涉足人工智慧領域之前，台積電也曾涉足其他技術領域，例如智慧型手機和遊戲產品，這些領域至今仍是其業務的重要組成部分。

如今，包括人工智慧在內的高效能運算業務貢獻了台積電58%的收入。預計到2025年，智慧型手機業務將佔其總收入的29%。

2. 台積電擁有高利潤的業務

人工智慧正在蓬勃發展並推動成長，但作為一家擁有成熟商業模式的公司，它高效盈利，並且持續進步。2025年第四季，毛利率為62.3%，高於上年的59%；營業利益率為54%，高於去年的49%。

管理層指出，為滿足激增的需求，公司今年的資本支出將會增加，但同時也表示，以往的大規模投資之後往往都會迎來高速成長。公司正在為未來投資。

3. 台積電價格很有吸引力

台積電第四季營收年增26%，每股盈餘（EPS）成長35%。這是強勁的成長，而且種種跡象表明這種成長勢頭將會持續。

然而，台積電的股票目前本益比僅為未來一年預期收益的18倍。考慮到該公司強勁的獲利能力和高成長前景，這是一個極具吸引力的買入價格。

