台股挑戰四萬點？證交所董事長林修銘：未來一年可以期待

證交所今舉行封關典禮，邀請年度人物戴姿穎（圖左3）出席，圖右3為證交所董事長林修銘、右2為總經理李愛玲。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕證交所今首度舉行封關典禮暨記者會，證交所董事長林修銘被問到台股是否能挑戰4萬點，他回答，「在新的一年裡、這是可以期待的」；證交所總經理李愛玲則表示，未來每年都會辦封關典禮，不管當年股市表現好壞，每年也都會找不同的年度人物出席，最能代表台灣的韌性。

證交所今以「五穀豐登，八方共好」為主題，舉行封關典禮，證交所表示，過去一年臺灣資本市場累積多項重要歷程，並展現強勁韌性。證交所這次首度舉辦「封關典禮」，以感恩與分享的心情，邀請各界一同回顧市場攜手前行的足跡。本次典禮邀請於羽球場上展現十足韌性精神的戴資穎大使擔任年度人物，同時將資本市場豐碩的成果與社會共享。

林修銘表示，過去這一年，台股儘管有一些驚濤駭浪，包括去年四月對等關稅的影響，但是台股再次的展現臺灣產業跟資本市場的韌性，也到了全球第七大的資本市場市值的國家。

林修銘指出，臺灣的資本市場能夠帶動臺灣的產業、能夠協助臺灣的產業到世界去打拚，讓臺灣的競爭力能夠讓全世界看見，所以今天抱著平常心來迎接創紀錄的收盤，同樣也期待大家也抱著平常心去看明年的開紅盤。

展望馬年，林修銘說，以一個平臺的角度來講，證交所希望提供更多樣化的金融商品，來滿足不同階段、不同屬性的投資者，來做一些投資組合，這是證交所未來要努力的方向。其次，國際化是一個非常大的重點，台股成為全球第七大資本市場，如何讓臺灣資本市場跟國際更多的連結，這是必須要去接受挑戰的任務。

