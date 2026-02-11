人事動盪！xAI 2天內2名共同創辦人離職

馬斯克（Elon Musk）旗下人工智慧公司xAI在短短2天內接連失去2名共同創辦人，引發外界關注。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕《CNBC》報導，馬斯克（Elon Musk）旗下人工智慧公司xAI在短短2天內接連失去2名共同創辦人，引發外界關注。

xAI共創辦人、知名AI研究員Jimmy Ba週二（10日）在社交平台X發文宣布離職，並向馬斯克致謝，表示「很感激能在公司創立初期參與共同創辦」。

報導指出，Jimmy Ba同時為多倫多大學教授，曾參與多項關鍵技術研究，被認為對xAI旗下 Grok第4代AI模型的發展具有重要影響。

而就在Jimmy Ba宣布離職的前一天（9日），另一位共同創辦人Tony Wu也已對外證實離開xAI。

除Jimmy Ba與Tony Wu外，其他創辦團隊成員，包括Igor Babuschkin、Kyle Kosic 以及 Christian Szegedy也已陸續離開xAI。另位共同創辦人Greg Yang則於上月表示，將暫時卸下職務，專心對抗萊姆病（Lyme disease）。

在高層異動之際，xAI 本月稍早宣布與馬斯克旗下航太公司SpaceX完成合併。根據先前披露文件，該筆交易為全股票方式進行，合併後公司預計將在IPO中市值達到1.25兆美元（約新台幣39.46兆元）。

此外，xAI目前正面臨來自歐洲、亞洲及美國多個司法管轄區的監管調查。調查起因於旗下 Grok聊天機器人與圖像生成工具，被指允許大量生成與散布未經當事人同意的露骨影像，即俗稱的「深偽色情（deepfake porn）」。相關影像據稱以真實人物照片為基礎製作，甚至涉及未成年人。

截至目前，xAI 尚未回應媒體置評請求。

