傲嬌鸚鵡突開金口 苗栗男刮中100萬

台彩表示，苗栗男子挑刮刮樂時鸚鵡突然喊了一聲「祝您中大獎」，結果他幸運刮中100萬元。（台彩提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台彩表示，1位年約40歲的男性，每年領到年終獎金後就到彩券行挑一本「2000萬超級紅包」，當天挑到其中一本時店裡的鸚鵡突然喊了一聲「祝您中大獎」，他心想該不會是中獎預兆，便決定買了這本回家刮；隔天，男子高興地跑回彩券行分享刮中100萬元的好消息，還稱讚鸚鵡真棒，笑稱下次買之前還要過問牠。

根據苗栗縣頭份市中正一路「萊就發彩券行」代理人李小姐轉述，中獎人分享每年必做的儀式，就是在領到年終獎金後，到彩券行挑一本「2000萬超級紅包」回家試手氣。他當天正挑到其中一本時，店裡的鸚鵡突然喊了一聲「祝您中大獎」，他說過去幾年在挑的時候都沒有遇到鸚鵡在叫，心想該不會是中獎預兆，便決定買了這本回家刮，沒想到幸運刮中100萬元。

請繼續往下閱讀...

李小姐表示，彩券行飼養兩隻鸚鵡，平常有訓練牠們說吉祥話，不過，兩隻鸚鵡是否開金口全看牠們的心情，這次恰好在客人挑選刮刮樂時送上祝福，這位客人真的很幸運。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法