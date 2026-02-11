春節出國小心！聯卡中心曝：「這地區」盜刷最猖獗 務必卡不離身

農曆春節將至，長達9天的年假許多民眾已規劃出國旅遊，但小心出國散心卻成了詐騙集團眼中的肥羊。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕農曆春節將至，長達9天的年假許多民眾已規劃出國旅遊，但小心出國散心卻成了詐騙集團眼中的肥羊。根據聯合信用卡處理中心最新統計，海外旅遊的「掉卡盜刷」已成為主要犯罪態樣，其中歐洲更被點名為失卡與遭側錄風險最高的熱點，東南亞也是高風險地區，聯卡中心提醒持卡民眾，務必「卡不離身、即時防範」。

聯卡中心統計2025年10月至12月「緊急案件通報平台」數據顯示，發卡銀行通報「掉卡遭盜刷」案件中，多數發生於國人在海外旅遊期間之遭盜刷案件，國人最常發生掉卡或遭側錄的地區以歐洲排名首位、占比45%，其次則是國人熱愛的旅遊地區東南亞及東北亞，占比分別為25%及20%。

聯卡中心分析，詐騙集團往往利用旅遊景點人潮聚集、民眾於景點放鬆警戒心理，透過側錄卡片資訊或趁人潮之亂竊取實體卡片，繼而從事不法交易；聯卡中心呼籲，民眾使用信用卡於海外消費時，要隨時留意刷卡環境，務必確保卡片在視線範圍內完成感應或過卡；建議持卡人善用發卡銀行App推播通知、落實官方管道查證，一旦遇異常立即停卡等防範措施。

除了失卡風險外，令人防不勝防的「簡訊詐騙」，騙取持卡人的驗證碼，也讓民眾防不勝防。聯卡中心統計，詐騙集團最愛偽裝成eTag 繳費通知（25%）、發票中獎通知（18%）及監理站罰單 Email（16%），相關訊息往往帶有不明連結，誘騙持卡人輸入卡號、安全碼（CVV2）或驗證碼，進而盜刷財物。

聯卡中心提醒民眾，若接獲此類簡訊或郵件，可多利用財政部電子發票整合服務平台及監理服務網等官方管道查證，切莫點擊不明連結而提供個人信用卡資訊。聯卡中心擔任國內信用卡詐欺犯罪防制中心通報窗口，已建置「緊急案件通報平台」，協助銀行線上即時通報信用卡詐欺事件，建立銀行間線上聯防機制。

