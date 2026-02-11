房租漲勢趨緩 全國房租指數年增幅連6個月收斂

根據主計總處最新發布1月房租指數年增率約1.99%，連續6個月年增率持續走緩向下。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕租金漲勢總算趨緩，根據主計總處最新發布1月房租指數年增率約1.99%，連續6個月年增率持續走緩向下，房產業者解讀，此波租金有感上漲的力道似乎已接近尾聲，也反映預期通膨降溫以及房東轉嫁租金力道已經到頂，預期對全台租屋族來說，租屋負擔成本加重的壓力也可能緩解。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，在疫情期間，房租曾短暫出現回跌情形，但後來物價有感通膨、房價大漲之下，新成屋房租便掀起一波上漲，還有像是管理費調漲等，都可能進一步轉嫁到房租裡頭，加上可替代的租屋物件有限之下，租屋族選擇便受限，因此就會帶動租金走揚。

300億租金補貼可降低租屋族負擔

而2023年內政部推出300億中央擴大租金補貼，希望藉此降低租屋族租屋成本負擔，也等於提升租屋族付租能力，後續則可觀察新建案進入大量交屋潮後，有多少量體會進入租屋市場的新增供給端，也可能多少會影響未來房租走勢。

雖然去年12月房租指數跌最初公告時的年增幅是不到2%、約1.99%，但可能受查者延誤或更正報價，後續又將年增幅回調至2%，而今年1月最新的房租指數則是年增率跌破2%、約1.99%，呈現近30個月以來首度跌破2%，且整體房租指數年增率從去年7月站上2.37%之後，便開始持續收斂。

至於，住宅維修費用年增率也收斂至1.4%，家庭用品則是維持穩定，家庭管理費用單月波動較大，去年12月約5.16%，今年1月年增率則收斂至2.05%，水電燃氣費是年增幅約5.02%。

