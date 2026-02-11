從高爐副產物到道路基層 中聯資氣冷高爐石拿下綠建材標章

氣冷高爐石級配料適用於道路基層、底層及廠區基地填築，圖為該產品使用於輕軌鼓山段道路基底層。（業者提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕中鋼（2002）集團旗下中聯資（9930）推動資源永續發展，主力產品之一的「氣冷高爐石級配料」已實際應用於高雄輕軌鼓山段、小港區金福路翻修工程、旗楠公路改善工程，近期更榮獲內政部建築研究所頒發「道路基底層級配料」綠建材標章，為營建與道路工程提供兼具高品質及低碳足跡的材料選擇。

一貫化作業鋼廠的高爐煉鐵製程需加入石灰石作為助熔劑，鐵礦石經高溫還原反應後所生產的非鐵物質即為高爐石，高爐石如採高壓水冷卻方式產出稱為「水淬高爐石」，若採空氣冷卻方式則形成「氣冷高爐石」，兩種副產品皆是高溫熔融處理，不僅未含重金屬與戴奧辛等有害物質，具備良好體積穩定性、潛在膠結性及強度，被業界公認為優良的低碳營建材料。

「氣冷高爐石級配料」具有良好的壓實性及穩定性，也具備潛在水硬性，應用於道路基層、底層、路堤及廠區基地填築等工程時，表現性能優於或等同於天然級配料。

中聯資源「氣冷高爐石級配料」產品已實際應用於高雄輕軌鼓山段、小港區金福路翻修工程、旗楠公路改善工程、台188線路面翻修工程及中鋼擴建廠區道路工程等多項實績，另依 ISO 14067 盤查結果顯示，每噸碳足跡僅4.98 kgCO₂e，低於天然砂石的 7.24 kgCO₂e，符合「再生綠建材」評定標準，有助降低工程整體碳足跡，因此榮獲內政部建築研究所頒發綠建材標章。

中聯資源總經理吳一民表示，推廣氣冷高爐石級配料不僅可提升鋼鐵副產物的工程價值，亦有助紓解天然砂石短缺，實踐企業 ESG 責任。另外，中聯資源截至目前已取得包括「高爐爐碴水泥」、「瀝青鋪面用粒料」及「道路基底層級配料」、「氣冷高爐石級配料」等產品共十張綠建材標章，未來將持續投入再生建材研發，於公共工程與民間建設的廣泛應用，為台灣環境永續與循環經濟注入動能。

