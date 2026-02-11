輝能敦克爾克工廠終動土 拚第四代固態電池量產

輝能敦克爾克工廠動土。圖為創辦人楊思枬。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕固態電池廠輝能今日表示，在法國敦克爾克的超級電池工廠（Gigafactory）終於動土，正式啟動建設工程，未來此工廠目標量產第四代固態鋰陶瓷電池，除是輝能首座海外生產基地，也有望強化歐洲在電池產業的工業與科技自主權。

輝能在2023年第二季宣布將在法國投資建立工廠，今年動土。該公司指出，此次動土儀式代表專案由規劃階段正式邁入執行階段，也確定輝能在法國的長期工業布局。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，此一投資將在敦克爾克地區創造就業機會，並支持法國低碳經濟轉型，將持續提升法國及各地區對未來產業的吸引力。這不僅關乎法國與歐洲的自主權，更是經濟、社會與氣候轉型的關鍵使命。

輝能科技創辦人暨執行長楊思枬表示，此次動土象徵輝能邁向可規模化製造的重要里程碑，此量產平台引入歐洲，並以平台化思維打造敦克爾克產線，涵蓋設備建置、製程窗口到品質系統，確保穩定且具工業規模的一致產出，自動土起將依照規劃推進量產啟動與產能爬坡，並建立韌性供應鏈。

