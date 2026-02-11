自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

輝能敦克爾克工廠終動土 拚第四代固態電池量產

2026/02/11 14:32

輝能敦克爾克工廠動土。圖為創辦人楊思枬。（業者提供）輝能敦克爾克工廠動土。圖為創辦人楊思枬。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕固態電池廠輝能今日表示，在法國敦克爾克的超級電池工廠（Gigafactory）終於動土，正式啟動建設工程，未來此工廠目標量產第四代固態鋰陶瓷電池，除是輝能首座海外生產基地，也有望強化歐洲在電池產業的工業與科技自主權。

輝能在2023年第二季宣布將在法國投資建立工廠，今年動土。該公司指出，此次動土儀式代表專案由規劃階段正式邁入執行階段，也確定輝能在法國的長期工業布局。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，此一投資將在敦克爾克地區創造就業機會，並支持法國低碳經濟轉型，將持續提升法國及各地區對未來產業的吸引力。這不僅關乎法國與歐洲的自主權，更是經濟、社會與氣候轉型的關鍵使命。

輝能科技創辦人暨執行長楊思枬表示，此次動土象徵輝能邁向可規模化製造的重要里程碑，此量產平台引入歐洲，並以平台化思維打造敦克爾克產線，涵蓋設備建置、製程窗口到品質系統，確保穩定且具工業規模的一致產出，自動土起將依照規劃推進量產啟動與產能爬坡，並建立韌性供應鏈。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財