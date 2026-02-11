中聯資源「氣冷高爐石級配料」獲內政部綠建材標章

中聯資源獲「氣冷高爐石級配料」綠建材標章，吳一民表示將持續投入再生建材研發。（中鋼提供）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕中鋼集團旗下中聯資源的主力產品之一「氣冷高爐石級配料」，獲內政部建築研究所頒發「道路基底層級配料」綠建材標章，不僅為營建與道路工程提供兼具高品質及低碳足跡的材料選擇，可望助國內循環經濟發展注入新動力。

中聯資源指出，一貫化作業鋼廠的高爐煉鐵製程需加入石灰石作為助熔劑，鐵礦石經高溫還原反應後所生產的非鐵物質即為高爐石，高爐石如採高壓水冷卻方式產出稱為「水淬高爐石」，若採空氣冷卻方式則形成「氣冷高爐石」，兩種副產品已被業界公認為優良的低碳營建材料。

中聯資源表示，「氣冷高爐石級配料」應用於道路基層、底層、路堤及廠區基地填築等工程時，表現性能優於或等同於天然級配料，已實際應用於高雄輕軌鼓山段、小港區金福路翻修工程、旗楠公路改善工程、台188線路面翻修工程及中鋼擴建廠區道路工程等多項實績。

另依 ISO 14067 盤查結果顯示，每噸碳足跡僅4.98 kgCO₂e，低於天然砂石的 7.24 kgCO₂e，符合「再生綠建材」評定標準，有助降低工程整體碳足跡。

中聯資源總經理吳一民表示，公司已取得包括「高爐爐碴水泥」、「瀝青鋪面用粒料」及「道路基底層級配料」、「氣冷高爐石級配料」等產品共十張綠建材標章，未來將持續投入再生建材研發，為台灣環境永續與循環經濟注入動能。

